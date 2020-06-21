印度部長：印中邊境衝突 解放軍至少有40人喪命

印度交通部長辛格（V. K. Singh）在當地時間周六播出的一檔電視採訪中表示，近日印中兩國發生的邊境衝突中，中國軍人至少有40人喪命。中印兩國軍隊6月15日在靠近喜馬拉雅山的邊境地區暴發了45年來最嚴重的軍事衝突，並造成20名印軍官兵死亡，76人受傷。中方則未公布衝突中是否存在傷亡情況出現。

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辛格在接受印度TV News24電視台採訪時表示，此次衝突中，中國軍隊有至少40名官兵陣亡。他解釋說，“如果我們有20人成為烈士，那中方就至少有成倍的傷亡人數”。曾擔任過印度陸軍司令和外交部長的辛格是一名印度陸軍4星上將。他在這一發言後並未提供任何具體的證據來證實他的說法。但辛格指出，從歷史上來看，中國從未披露過任何戰爭的死傷數字，其中包括1962年與印度的邊境衝突。

此前，中國官媒《環球時報》曾表態稱，在此次衝突中解放軍有出現死傷，但沒有公布明確數字。《印度時報》的相關報道則聲稱，通過印方無線電攔截和其他情報顯示，中國軍人在此次衝突中的死傷人數達到43人。

此外，辛格在採訪中還披露稱，印度方面已將暴力對峙後“誤入印度領土”的中國士兵交還中方。《印度教徒報》曾在周四報道指，中方在當天釋放了10名印度俘虜，其中包括一名中校和三名少校。印度國防部發言人巴布(Bharat Bhushan Babu)則拒絕對辛格的受訪內容發表評論。

美國麻省理工大學（MIT）的中國防務專家傅泰林（M. Taylor Fravel）近日通過推特表示，中方向來不會在衝突中即時公布傷亡數字。傅泰林舉例稱，中方是在1994年才發表了中印1962年邊境戰爭中的傷亡統計數字。