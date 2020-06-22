韓國安首長鄭義溶批評博爾頓新書涉韓內容:扭曲事實

自首爾方面消息，韓國青瓦台國家安保室室長鄭義溶6月22日就美國前國家安全顧問博爾頓即將出版的新書《事發之室：白宮回憶錄》表示，該書有相當多的內容嚴重歪曲事實，此舉會嚴重損害韓美同盟關係發展，並希望美方採取相應措施防止類似情況重演。

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綜合消息顯示，博爾頓的回憶錄中包含了大量去年2月破裂的河內美朝首腦會談的內幕。博爾頓指，特朗普在此次峰會中曾問及朝鮮最高領導人金正恩是否有廢棄寧邊核設施以外的其他提議。特朗普還暗示會部分放寬對朝制裁，但金正恩未接受特朗普的提議。特朗普被指另問金正恩能否將洲際彈道導彈列入廢除核項目名單內。對此，博爾頓提議特朗普除要求朝鮮棄核外，還要求其廢除生化武器等項目。金正恩則提出應分階段進行協商，並對無任何法律手段保障其體制安全表示不滿。

博爾頓稱，若河內美朝首腦會談達成妥協，對美國來說將是一場災難。他表示，希望此次峰會能得到破裂，因此對會談最終的不歡而散結局感到安心。博爾頓稱，美朝圍繞在新加坡舉行的首次領導人峰會的舉辦地展開心理戰時，他曾希望兩國間的揣測會導致會談取消。博爾頓還在書中透露，去年8月，特朗普在主持召開阿富汗問題會議時突然提到韓美聯合軍演表示，“那是一個大錯誤”。書中指，特朗普在當時下令，如果韓國不拿出50億美元，就直接撤軍。雖然當時的韓美聯合軍演屬於模擬演習，但特朗普還是說，他正在努力和“精神病”達成和平。特朗普提出，美國在和韓國的貿易中損失380億美元，必須改變這個局面，並稱不能延長韓美聯合軍演，“哪怕一天也不行”。

博爾頓在書中還公然表露出對促進美朝首腦峰會的韓國政府，尤其是文在寅總統的不滿。據韓聯社報導，青瓦台負責與民溝通的首秘尹道漢當天召開記者會表示，21日晚已向美方傳達了鄭義溶的上述立場。鄭義溶指出，未經協商單方面公開政府間協商內容有違外交的基本原則，會嚴重損害今後雙邊談判所需的互信，從而阻礙兩國為發展韓美同盟關係、保護安全利益所付出的努力。尹道漢還闡明青瓦台立場，稱以個人偏見和先入為主的觀點歪曲韓美領導人真誠而有建設性的協商內容違背常理。

另一名青瓦台高官還指，雖然尚未通讀此書，但博爾頓此舉與不對外公開首腦間協商過程的外交慣例背道而馳，也不宜對其內容一一爭辯，書中指責文在寅所提半島和平構想的部分更是顛倒是非。該人士強調，兩國總統幕僚均負有保密義務，且博爾頓的回憶錄里充斥着虛假信息，相信美方將對此採取相應措施。報導指，博爾頓在新書中聲稱，先提議舉行金特會的不是金正恩而是韓方的鄭義溶，美國總統特朗普於去年6月韓朝美領導人板門店聚首時曾拒絕文在寅同行等。另有資料證明，博爾頓當時並未出席韓朝美領導人的板門店聚首，而是被派往蒙古國進行訪問。