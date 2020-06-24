中駐黎大使批美方無端指責

美國助理國務卿申克爾日前接受黎巴嫩媒體al-Hadil專訪。在專訪中，申克爾批駁中國給受援國設陷阱。中國駐黎巴嫩大使館6月24日發表聲明言辭批駁。中國駐黎巴嫩大使王克儉批駁了申克爾在一系列涉華問題上對中國的無端攻擊。

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美國助理國務卿申克爾日前接受黎巴嫩媒體al-Hadil曾表示，誰能告訴大家中國和俄羅斯對黎巴嫩援助和捐款的數額嗎？2019年美國在經濟、安全等方面曾向黎巴嫩提供過7.5億美金的援助，美國的援助是最多的。而中國在抗擊新冠病毒上又給黎巴嫩提供過多少援助？美國向其提供了2千5百萬美金的抗疫資助。中國又提供了什麼？中國向受援國設的都是陷阱。

中國駐黎巴嫩大使王克儉一一列舉了中國曾向黎巴嫩提供的抗疫物資。王克儉表示，自新冠疫情在黎巴嫩出現以來，中方向黎方提供了多批醫療物資援助，包括超過120萬個口罩、2萬套防護服、3000份核酸檢測試劑、3000副護目鏡、10餘台測溫儀等。

提及中國債務、中國囚禁幾百萬穆斯林、5G技術等指責，中國駐黎巴嫩大使王克儉表示：“關於所謂“中國債務”問題，中方在同其他發展中國家的金融合作中堅持尊重各國主權，堅持遵守國際規則，加強國際反腐合作，中方提供的有關貸款從來不附帶任何政治條件。中方高度關注受援國債務的可持續性，充分尊重受援國政府的意願，把資金投向基礎設施等受援國急需發展且存在資金缺口的領域，受到受援國政府和人民的熱烈歡迎。在美方不斷炒作的有關地區和國家債務中，中國合作項目債務佔比非常小，比如中國提供的貸款僅占斯里蘭卡外債的10%左右，沒有哪個國家因為與中國合作陷入了所謂的“債務陷阱”。近日，習近平主席在中非團結抗疫特別峰會上宣布，中方將在中非合作論壇框架下免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務。

所謂“中國囚禁了幾百萬穆斯林”的說法純屬憑空捏造，信口開河。中國政府依法保護公民宗教信仰自由，中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中國有2000多萬穆斯林，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺。美國少數政客無論怎麼重複他們編造出的謊言，都不能改變這些事實。同時，作為法治國家，中國也絕不允許任何人假借宗教名義從事違法犯罪活動。

5G技術是國際社會共同的創新成果，它的開發利用關乎全球經濟發展、世界各國利益和人類的文明進步。一段時間以來，美方在拿不出任何證據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量無端地打壓中國企業，這種行為既不光彩，也不道德。根據近年來披露出的各種信息，世界上到底是誰在對其他國家實施大範圍監聽、監控、竊密、滲透，無所不用其極地維持並施加影響力，大家心中其實都很清楚。

中國大使還表示，目前美國國內新冠肺炎疫情嚴重，我們真心為美國人民感到難過，希望他們儘快渡過難關。我們真誠希望美國政府官員更多關心美國人民福祉，認真解決美國社會痼疾，將人民的生命安全置於首位，管好自己的事情，不要再干涉他國事務、推卸責任、轉移視線。