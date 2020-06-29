美軍4架偵察機於南海活動 解放軍軍機現身台灣附近空域

專門追蹤南中國海機艦動態的推特“SCSPI”6月29日公布資料顯示，直到當天傍晚至少有4架美軍偵察機，及一架運輸機和一架空中加油機在南海活動。

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截至到當地事件下午2點，由中國北京大學海洋研究院成立的“南海戰略態勢感知計畫” （SCS Probing Initiative）推特平台一共發布了4篇美軍機動態。SCSPI首先於上午9時發文表示，EP-3E、RC-135U電子偵察機自日本沖繩美國嘉手納空軍基地起飛，現身在台灣巴士海峽一帶，並前往南海。不久後，該平台再度發文指，P-8A“海神”偵察機和C-40A運輸機分別現身台灣西南海域、巴士海峽一帶。其推文強調，EP-3E電子偵察機的飛行路徑“非常有趣”。

SCSPI下午1點發布兩條推文，內容指出，EP-3E及RC-135U現身台灣西南海域，偵察航線相當曲折、密集；另一則推文內容指出，共有2架P-8A、1架C-40A在當天現身於南海一帶，截至下午1點止，共有4架美軍偵察機在南海出現，並有KC-135R空中加油機、C-40A運輸機現身南海海域。這也是美國軍機連續9天出現在台灣附近空域。據中央社報道，台國防部對此不評論，但強調“國軍對於周邊海空域狀況都有掌握，民眾可以放心。”

此外，台《自由時報》當天報導指，本月解放軍軍機已經10次接近台灣外圍空域，解放軍戰機在29日上午10點58分再次飛入台灣西南“防空識別區”，當時正好有一架美國RC-135U偵察機在附近。報導稱，台軍通過廣播進行解放軍戰機進行了驅離。就在前一天，在巴士海峽上空和台灣東部外海空域也有美軍和解放軍戰機現身。

SCSPI在28日發布的資訊指出，當天一架美國海軍P-8A“海神”偵察機現身巴士海峽，其間疑似還有一架P—3C電子偵察機現身。日本防衛省統合幕僚監部另在當日發布消息指，兩架解放軍轟-6轟炸機自東海空域穿越宮古水道空域，來到台灣東部外海空域。