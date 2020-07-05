Coronavirus-印度班加羅爾醫院爆滿

在印度，大都市裡通常已經超負荷工作的醫院，越來越難以應對Coronavirus病例的增加,尤其是在印度南部的大都市班加羅爾(Bangalore)。當地一名疑似患者因遭18座醫院拒絕後病亡。

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據本台RFI法廣記者Sébastien FARCIS周六（2020年7月4日）發自南亞的報道，Bhawarlal Sujani有Covid-19的癥狀。他呼吸困難，脈搏微弱還嘔吐。這位現年52歲的班加羅爾居民，在他兒子的陪同下去求醫。班加羅爾是一座富裕的城市，新科技的中心。但這位班加羅爾居民沒能得到救治，因為18座公立或私立醫院由於缺乏病床或醫療設備，無法接待留醫。他最終死於併發症。

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在印度，拒絕救治患者是違法的。地方政府威脅要追究相關9座私立醫院的責任。如果說，這樣的場景在新德里和孟買比較常見，而在班加羅爾這座印度第三大城市，之前，疫情還沒有如此嚴重。然而，在一周以來疫情蔓延迅猛，迫使當局延長宵禁，並於周日對整個邦實施全面封鎖。

當地鄉下的疫情也如此：有三段錄像顯示，身穿防護服的人在外省朝集體墓穴中拋屍體，這形成醜聞，促使當局派遣多人前往那裡。

印度冠狀病毒疫情在繼續蔓延，確診病例已超60萬，總數仍在增加，每天2萬多人。

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