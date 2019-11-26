国际大赦指伊朗示威抗争至少143人死当局称仅5死

国际大赦26日指出，伊朗民众示威抗议，警方枪支对付，导致至少143人死亡。伊朗因当局意外宣布提高油价后，11月15日爆发愤怒群众示威。

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伊朗自11月15日爆发愤怒群众一连串抗议示威后，国际大赦指出，伊朗示威纷乱至少造成143人死亡。此次伊朗抗争的导火线是因当局意外宣布提高油价；而伊朗目前正陷入严重经济危机。

但根据伊朗当局宣布的官方数据，则只有5人死于这些抗争示威活动，其中仅一人是平民百姓。这与国际大赦组织的数据相差甚远。国际大赦25日在其公报中指出，在伊朗十一月稍早发生的激烈抗议示威中，至少有143人身亡，它上修了之前统计的106死亡人数。

维护人权非政府组织国际大赦的公报还写道：国际社会应当谴责伊朗安全部队特意使用杀伤性武器来对付示威者，这些死者几乎都是被枪支武器打死的。国际大赦还说，一名男子可能是因吸入催泪瓦斯而死；另一名男子则是被殴打致死。该组织认为，死亡人数过多，他们要继续调查统计。

德黑兰方面则称，在11月15日宣布提高油价后爆发的示威活动持续了几天，但之后就恢复平静了。

国际大赦指出，这项过高的死亡人数是拉响警报，揭示出伊朗当局粗暴对待手无武器的抗议民众，也显示出一种伤害人类生命的恐怖攻击。

它还说，他们编译收集了受害人及家属的恐怖见证，清楚证明了伊朗安全部队蓄意使用枪支对付那些手中没有武器的示威者。