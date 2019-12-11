全球关押记者数量:中国第一 土耳其第二

保护记者委员会（CPJ）12月11日公布的报告指出，今年全球有至少250名记者因履行自己的工作职责而被监禁，其中98%被本国当局关押。中国今年成为监禁记者最多的国家。土耳其第二。

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位于纽约的非政府组织保护记者委员会网站公布的报告表示，截止到2019年12月1日，全球连续第四年，有至少250名记者因履行工作职责而被监禁。这个数字比2018年全球255名记者被监禁略少5人。

保护记者委员会指出，习近平主席再出重拳镇压媒体，今年中国至少有48名记者被监禁，比去年增加一人，超过土耳其，成为全球监禁记者人数最多的国家。保护记者委员会的报告提出中国记者黄雪琴被监禁案例，指出，这名活跃在反性侵运动中的女记者，今年6月发表文章讲述自己参加香港大游行的经历，以及港人大游行的规模之后，于10月在广州被警方拘押。

保护记者委员会的报告还强调，自从习近平主席压缩收紧对国家的政治控制以来，被监押的记者数量不停增加。北京在新疆的镇压，将上百万穆斯林关入集中营，导致数十名记者被拘押。

路透社说，在北京，中国外交部发言人华春莹宣称，位于美国的保护记者委员会没有任何可信度。当被要求确认中国拘押记者的数据时，这位北京发言人表示，她无法给出具体数字，但她补充说，中国是法治国家，任何人都不能凌驾于法律之上。

保护记者委员会的报告说，土耳其今年监禁记者47名，比去年的68名有所减少。但法新社说，该国打压新闻自由的力度一点都没减。土耳其还有数十名记者正在等候审判或上诉，随时面临入狱的危险。另外，土耳其上百家媒体被当局关闭。安卡拉并以“为恐怖主义”辩护威胁和镇压记者。

沙特和埃及在黑名单上并列第三。这两国今年各自关押了26名记者。其中沙特26名被拘押的记者中，有18名不清楚自己受到什么指控。保护记者委员会表示，包括记者在内的沙特政治犯在狱中遭受毒打，烫烧，饥饿等虐待令人忧心。

保护记者委员会举例说，埃及拘押的26名记者当中，有位名叫穆哈默德-穆萨艾德的记者，他在当局封网期间，发送推特，报道抗议燃油涨价示威活动，而被拘禁。

排在中国，土耳其，沙特，埃及之后的是厄立特里亚，越南，伊朗。这三国今年分别监禁记者16人，12人，11人。

保护记者委员会指出，政治是最有可能导致记者入狱的报导题材，其次是人权和腐败。全球多数被捕记者都面临着反政府的指控，但以“假新闻”罪名被捕的记者人数上升到了30人；而早在2012年，保护记者委员会在全球只发现一名因“假新闻”入狱的记者。

保护记者委员会执行主任乔尔·西蒙（Joel Simon）说：“监禁任何一名记者都是极不公道的行为，为其亲友和同事带来严重的影响。而年复一年地监禁上百名记者对我们所依赖的全球信息系统构成了威胁。专制政府利用这些残酷的手段剥夺了本国和全世界人民获取基本信息的自由。”

保护记者委员会表示，他们的统计名单是2019年12月1日凌晨12点01分显示的被监禁新闻工作者的数据。该名单不包括许多今年被捕但已获释的记者；此类案例的详情可登录https://www.cpj.org 查看。列入本名单的新闻工作者，除非本机构有可靠理由确认他们已获释或在关押期间死亡，否则将一直保留在名单内。