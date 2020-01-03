法媒确认北京监控其居法侨民威慑汉学家 中国大使就此回应

法国公营广播电台（Radio France）的调查小组周五公布了一份有关中国政府如何在法国骚扰居住在法国的维族人，藏人以及法国汉学家的详细的调查报告，进一步确认了此前其他媒体的报道，调查记者还要求中国驻法大使对此作出回应，中国驻法大使拒绝直接回答记者的提问，但却在随后发出信函暗示记者以法中关系为重放弃调查。

广告 继续浏览后续

记者走访了许多居住在法国的维族人与藏人，一位名叫苏布汗（Subhi）维族人向记者表示，自从他去年夏天在巴黎参加示威游行之后，几周之后，他便受到来自他父母的一封用汉语写的信件，而他的父母并不会写汉语，说明这封信的真正作者是中国官员，其含义十分明显，他必须时刻小心，否则他在新疆的父母就会遭殃。

多位居住在法国的维族人，藏人与香港人纷纷向记者表示他们在法国参加游行时看到来历不明的人混入示威人群近距离拍摄照片之后迅速离开。

网络运营程序也是北京对外监控的一大手段，一位名叫Tenam的藏人向记者表示，他本人从不使用中国开发的微信，抖音等平台，因为他亲自见证了许多藏人因为上传了一张达赖喇嘛的照片而至今任然被关在狱中。

法国的汉学家也是中方监控的一大目标，一些在媒体公开批评中国政府的学者们往往会被中国使馆拒绝签证，更加严重的是，最近法国知名汉学家，长期为中国人权的奔波的玛丽·侯芷明女士（Marie Holzman）的住家今日也被“不明人士”闯入，这位不速之客打开了她家所有的电灯，打开她家所有的抽屉，但却并没有盗走任何物件。对侯芷明女士来说，很明显这是要告诉她她随时都被盯着。

另有多人向记者透露收到来自中国驻法使馆，通知他们来使馆索取包裹，而事实上，使馆的目的是将他们引诱到使馆以获取有关他们的信息，并且了解他们在法国的活动。

法国电台调查记者就此联系中国驻法大使，中国使馆拒绝直接回答记者的提问，但之后，中国大使卢沙野发出信函表示中国政府试图控制其海外侨民的指控十分“荒诞”，国家统一与各民族之间平等相处是中国政府的基本国策。卢沙野还要求记者尽可能“客观与中立”地报道中国，并且暗示记者珍惜中法友好关系，放弃调查。