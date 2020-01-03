父母被扣教育营:流亡维吾尔孩童痛苦愤怒

流亡土耳其的维吾尔孩童,父母被关教育营不得相见，感到痛苦和愤怒。法新社1月3日报道，伊斯坦布尔郊区有个维语学校，学生都是维吾尔孩童，其中四分之一表示，他们的父亲或母亲被关在北京所说的再教育营中。

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这些流亡孩童因不能跟父母在一起而感到痛苦和愤怒。9岁女童法蒂玛的父亲3年前从土耳其回中国后“被关在那边”。法蒂玛对父亲和故乡的记忆已经模糊，她只记得更小的时候，她与爸爸一起看电视。她要看动画片，爸爸要跟新闻，特别要看土耳其总统埃尔多安的消息，因为埃尔多安是唯一顶着北京的雷霆，敢于站在维吾尔人一边的穆斯林国家领导人。

法新社说，土耳其是中国维吾尔人的避难地。这里有大约5万名从中国新疆逃出来的维吾尔人。他们中有人后来又冒险回中国探亲或做生意，其中一些人再也出不来了。法蒂玛的爸爸就是之一。他们全家搬到土耳其后，法蒂玛（Fatima）的爸爸去中国工作，然后，在某一天，就人间蒸发了，3年没有音讯。

据维吾尔流亡活跃分子说，在中国被羁押的维吾尔人远超国际媒体说的100万人。目前在新疆，有文件可查的集中营有500座。

15岁女孩吐尔逊娜依（Tursunay）的父母2017年7月回中国后，被当局没收了护照，父母给她打来电话说“别为我们担心”，之后就没了声息。

吐尔逊娜依对中国的生活还有记忆。她记得，有一次问父亲，为什么家门口安装了监视摄像机。父亲答说：因为我们是穆斯林。然后父亲把自己收藏的宗教方面的CD都烧毁了。

吐尔逊娜依和妹妹留在土耳其，由一位年长的亲戚照看。她表示，没有父母在身边，虽然很痛苦，但她强迫自己不怨父母。她向法新社记者表示说，我试着保持乐观，提醒自己，这事的责任不在他们。

据非政府组织 “人权观察”表示，中国新疆境内也有很多儿童不能跟父母生活在一起。这些父母要么被关进集中营，要么逃到国外。该非政府组织说，这些孩童中有一大部分被关进政府设置的收容中心，不管亲属是否同意，也不让探视。

很多土耳其人表示，感到自己与维吾尔人有历史渊源。因为维吾尔人同为穆斯林，而且语言相仿。最近在伊斯坦布尔中国领馆前举行支持维吾尔人的集会上，名叫穆萨-贝伊奥卢（Musa Bayoglu）的活跃人士说：“你们是否听到我们东突厥斯坦维吾尔弟兄的哭声？” 维吾尔维权人士以东突厥斯坦指新疆维吾尔自治区，但这个称呼被中国当局严格禁止。

2019年年初，土耳其外交部曾指责中国当局迫害维吾尔人是“人类的耻辱”。可是随后，土耳其对这个议题保持沉默。土耳其总统埃尔多安去年9月在联大发言时列举遭迫害的穆斯林族群，从巴勒斯坦人到洛兴雅人，却没有提维吾尔人。

许多人担心埃尔多安屈服于中国的经济压力，尽管在土耳其的维吾尔人仍对他表示感恩。一名维吾尔维权人士说，土耳其庇护5万名维吾尔人，给了他们安宁，而其他穆斯林国家或西方国家都没有做到这些。

法新社说，在伊斯坦堡郊区这间维吾尔学校，一些学生对中国人虐待维吾尔人的故事已经听累了。12岁的鲁芬尼（Rufine）表示，她一听到人们谈论这些事情就不舒服。她说：听到后，感到焦虑不安，会胃痛。她的母亲两年前回中国照顾患病的祖母，之后就下落不明。

记者询问校长库赛尼，学校里哪些东西若在中国会被禁止？他笑说：“单是去土耳其这样的穆斯林国家度假，就够把你送进再教育营了。”他还伸手指着墙上的东突厥斯坦旗帜和维吾尔的阿拉伯文字说，至于这些东西，然后做了个割喉的动作。

39岁的教师乌特菲（Mahmut Utfi）表示，维吾尔人面临族群灭绝政策。他说，保护我们的文化，保护我们的语言，对我来说是责任。

而对法蒂玛来说，镇压只会让她更逆反。她说：再等一下。你们认为我们现在很弱，等着瞧吧，我们的民族、我们的祖国会存在下去，你们是挡不住的。