谷歌前高管:谷歌背弃“不作恶”与中国沙特合作

谷歌前高管罗斯-拉热内斯（Ross LaJeunesse）1月2日发文谴责谷歌公司不顾中国和沙特等国侵犯人权，仍然与这些国家合作，背弃了“不作恶”的原则。

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罗斯-拉热内斯周四2日在Medium平台发文抨击科技巨头谷歌对利润的重视程度超过了人权。他说，尽管在中国和沙特阿拉伯等国，人权受到侵犯，但谷歌仍选择与这些国家合作。

罗斯-拉热内斯从2012年开始担任谷歌国际关系部负责人，他在去年4月被谷歌开除，现在是缅因州民主党参议员候选人。他说，过去谷歌公司的座右铭是“不作恶”。现在这个座右铭已不再能够反应谷歌的真正价值观，而是变成公司市场营销的一个工具。

这位谷歌前高管回顾了2010年谷歌创建人佩奇（Larry Page）和布林（Serge Brin）因不接受中国当局的审查，而终结与中国合作的细节。他指出，现在谷歌在开发新产品或签署合同时，已不再向过去那样，把“尊重人权”作为考量因素。

拉热内斯说，他在2017年发现了几个令人不安的项目，包括谷歌秘密开发中国和谐版“蜻蜓”搜索项目，及与沙特阿拉伯政府之间的潜在交易。然后在年底，他听到谷歌在北京建立谷歌人工智能中心的消息，感到“特别惊讶”。他说，谷歌与中国政府在人工智能领域的合作跟它的营销广告有着很大区别。他还说，谷歌为沙特阿拉伯创立了一款应用程序，可以让沙特男人跟踪和控制家中女性成员的行踪。

罗斯-拉热内斯说，当他听到所有这些令人不安的项目，便试图建立一个正式的全公司的“人权计划”，结果他被谷歌领导人宣布开除。拉热内斯也是同性婚姻的践行者。他在Medium平台说，他在谷歌任职11年后，丢掉高管职位，就是因为他捍卫妇女和性取向不同的人群，捍卫有色人种同事和捍卫人权所致。他向《华盛顿邮报》说：“我没变，是Google变了。”

谷歌发言人随后向法新社否认了拉热内斯的有关指控。该发言人说，我们捍卫人权，没有丝毫懈怠。这名发言人还称，我们祝愿罗斯-拉热内斯从政的雄心取得成功。