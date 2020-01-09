美人权报告指中国在新疆作为构成“违反人道”罪 中国回应这是抹黑

美国国会及行政部门中国问题委员会周三（1月8号）公布年度中国报告，指出北京在新疆拘禁、虐待维吾尔人等作为构成“违反人道罪”，呼吁美国行政部门应制裁涉入的中国企业及官员。中国外交部回应称，中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权，并呼吁美国停止抹黑。

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美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）是美国国会2000年10月依法成立的独立委员会，负责监察中国人权状况及法治发展。委员会每年须向美国总统及国会提交年度报告。

周三公布的最新报告涵盖2018年8月至去年8月期间。报告指出，新疆维吾尔自治区政府在过去一年，扩大区域的法外拘禁营系统，任意拘禁超过100万名维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯族及其他少数民族人。报告举例，新疆拘禁营自2017年4月开始任意、长期拘禁上述族人，符合罗马规约第7条所指“监禁或其他违反国际法基本规定的严重剥夺人身自由行为“；此外，遭拘禁人士受到大规模虐待，包括被维安人员电击或以痛苦姿势镣铐，符合条文所称“虐待”。

该报告称，学者及人权团体依现有证据，主张新疆拘禁营案例符合《罗马规约》所定义的“违反人道罪”。规约第7条列出11项行为，若在有意识下对平民进行大规模或系统性攻击，且攻击包含其中一项行为，即构成“违反人道罪”。

该委员会的一名成员斯密斯在记者会上更表示，维吾尔族目前受到的待遇是二战以来从未有过的，他认为中国国家主席习近平应该为“为这种可怕的行为负责”。

CECC联系主席，共和党议员卢比奥说，他相信国会将在不久后通过制裁中国相关负责人的法案，该法案也将限制向中国出口可能被用于在新疆实施迫害行为的监视器械。

CECC主席、民主党籍众议员麦高文（James McGovern）也表示，中国独裁是21世纪最重大挑战之一，中国人权及法治情况在过去一年持续恶化。麦高文还指，参、众议院去年相继通过“维吾尔人权政策法案”，他期望未来几周两院能协调出一致版本。他也表示，既然“香港人权与民主法案”已生效，美国行政部门应对侵犯人权人士究责。

法新社报道指出，一些美国议员担心美国政府将于中国贸易放在优先地位而忽视人权状况。

中国回应：停止抹黑

中国政府之前已经就美国的“维吾尔人权政策法案”提出过强烈抗议，对于美方新的人权报告，中国外交部发言人耿爽周四指出，美国国会及行政部门中国问题委员会这个所谓的“委员会”一直戴着“有色眼镜”，出于自己的政治目的，对中国进行无端指责，毫无客观性可言，也没有任何信誉。

耿爽还说，中国政府高度重视保护和促进人权。中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权。我们敦促美国有关方面多反省一下自己国内存在的人权问题，停止故意歪曲抹黑中国，停止采取损害中美互信与合作的言行。