流亡瑞典维族人父母被判处18年监禁

旅居瑞典的新疆维族人托格鲁克·海米提本周三被他在新疆的中学同学告知，他六十多岁的父母刚刚被当局判处18年的监禁，他父母是伊利地区的政府机构的退休人员，从未从事任何政治活动。

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他向法广介绍说：“自从我2019年离开新疆前往瑞典申请政治避难之后，我就没有回过中国，我的父母2014年去土耳其旅行，我们在那里见了面，回到新疆之后，他们就于2017年1月27日被国保带到了再教育中心，之后，我在乌鲁木齐银行工作的姐姐也被他们带走，那是在2018年12月28号，我与他们就从此失去了联系，昨天我的一位中学同学打电话告诉我，我的父母被判处了18年监禁。而他们两人的身体都很差。”

法广： 中国当局将他们判处１８年的罪名是什么呢？他们在退休之前从事的是什么工作？

托格鲁克·海米提：我的父亲Haimiti Abudureheman 海米提·阿不都热合曼出生于1954年5 月 ，过去是伊犁州邮电局 干部，母亲Shaadaiti bawudun沙阿呆提·巴吴顿出生于1956年7月，过去工作于伊宁市伊犁饭店。他们并不从事任何政治活动。他们受到判决的原因主要是由于他们２０１４年到土耳其和我会见，同时也是由于我流亡瑞典，他们谴责我参与政治活动。

法广：您在瑞典参加一些什么政治活动呢？

托格鲁克·海米提：我主要参加一些示威游行活动，比如说七五纪念日或者十一中国国庆节参加一些示威游行活动。

世界维吾尔大会组织发言人迪里夏提先生就此评论说： 迫于舆论的压力，中国政府对外声称所谓的再教育营已经关闭，学员们陆续在回家，而根据我们获得的消息，中国政府正在将那些在再教育营受到政治洗脑的维族人逐步地有计划的进行重判，他们在再教育营受到折磨之后又被转入监狱服刑。这就是中国官方所谓学员们陆续被释放的谎言。