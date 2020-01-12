《南德意志报》：蔡英文赢了，中国输了

台湾现任总统蔡英文在台湾大选中获得历史性胜利，引起德国媒体的极大关注。德国媒体普遍认为，蔡英文能获得如此胜利，与中国向台湾发出的统一台湾不排除动用武力的威胁有关。蔡英文的胜利意味着台湾人民普遍反对走近中国的对外政策，蔡英文的胜利同时也意味着台湾与大陆的关系还会进一步紧张。

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《南德意志报》写道，蔡英文赢了，中国输了。中国不排除武力统一台湾的可能，使台湾大选变成了台湾人民就台湾对大陆政策的全民公投。就在蔡英文把自己表现为维护民主和自由的保障的同时，国民党候选人韩国瑜寻求重又靠近大陆。刚开始时，情形对韩国瑜很有利。在竞选战中，他把自己表现为来自人民的人。他的民粹主义的许诺使他赢得了高雄。但他到底要和中国走多近，选民们并不清楚。许多国民党的追随者希望，对大陆的关系能走向一个新的起点。但台湾人无法想象，在没有自由和民主权利的前提下，回到大陆的怀抱。据最新民意调查。即便拥有自由和民主权利，即便中国在经济和政治上达到了台湾的水平，70%以上的台湾人还是不希望和中国融为一体。20到34岁的年轻人甚至有95%反对和大陆的统一。

《海尔布隆之声报》写道，台湾大选也被认为是反对中国共产党对台湾的恐吓和威胁的投票。自蔡英文四年前上任以来，北京对台湾施加的压力在增大。一年前，中国党和国家领导人习近平建议，台湾也可以按照香港的一国两制模式，回归大陆。蔡英文再次当选显示，台湾大部分人拒绝接受习近平的建议。半年来，香港特区抗议浪潮不断。香港人要求更多的民主。但中国对香港的强硬政策加大了台湾人对中国大陆的抵抗力。很多台湾人认为，面对一个在独裁体制下进攻性越来越强的中国，蔡英文是民主和自由的保障。