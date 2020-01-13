北京:《人权观察》负责人被禁入港是他支持示威者的代价

中国外交部发言人1月13日为北京禁止非政府组织《人权观察》负责人罗斯（Kenneth Roth）入境香港的决定辩称这是该组织为支持香港示威者应该付出的代价。

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总部位于纽约的《人权观察》组织负责人罗斯周日宣布，香港当局禁止他入境。他本应该在香港介绍人权观察组织的年度报告。罗斯说，他本希望在香港把北京对国际社会支持人权的努力越发猛烈攻击的情况讲清楚。

据法新社今天发自北京的报道，中国外交部发言人耿爽今天在记者会上表示，允许或不允许谁入境香港，是中国的主权。此外耿爽还说，“大量事实和证据表明，有关非政府组织通过各种方式支持反中乱港分子，极力教唆他们从事极端暴力犯罪行为，煽动“港独”分裂活动，对当前香港乱局负有重大责任。这些组织理应受到制裁，也必须付出应有代价。”

美国国会通过支持香港示威者的法案后，中国当局在12月初宣布将对包括人权观察的美国非政府组织进行制裁，但当时没有透露制裁的细节。

自去年6个月以来，半自治城市香港因逃犯修例爆发反北京当局的民主派示威持续不断。示威活动经常附带暴力冲突。北京当局经常指控外国机构，特别是美国的组织对香港紧张局势火上浇油。

香港人反逃犯修例的抗争活动扩大为更大的民主诉求：要求在香港进行真双普选。示威者还指控北京违反一国两制，不断蚕食控制香港。

法新社说，近几年来，许多大学的学者，研究人员，政治人物，批评中国当局的记者，都被禁止进入香港。