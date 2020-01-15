人权观察《2020世界报告》：中国政府威胁全球人权

人权观察14日发表本年度《世界人权报告》，指中国政府视人权为根本威胁其反击则威胁着国际人权体系。执行长肯尼士・罗斯（Kenneth Roth）指出，中国政府向捍卫人权的全球体系发动数十年来最猛烈攻击，又指面对中国政府加强镇压，香港人前所未见的抵抗，呼吁各国政府采取一致行动，抵抗北京，否则“数十年的人权进步，以及我们的前途，正危在旦夕”。

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今年的主题报告题目是《中国政府威胁全球人权》，报告长达652页，评鉴近100个国家的人权情况。罗斯在导论批评中国政府依靠镇压来维持政权，指习近平政府正实施中国几十年来最残酷、最普遍的镇压，其行动既鼓励又获得全球专制民粹领袖的支持，同时，中国利用经济影响力，阻止其他国家的批评。

在香港方面，报告提到中国当局及香港政府严重侵犯香港在“一国两制 ”下的有限自由；去年6月至今，反修例引爆的抗争运动，警方使用过度武力，导致抗争升高，香港当局又一再拒绝对警察滥权的指控做独立调查。

报告指，中国政府已建立“奥威尔式高科技监控国家（Orwellian high-tech surveillance state）及精密互联网审查系统”，企图达成全面的社会控制；持续在新疆严酷镇压维吾尔族和其他突厥裔穆斯林，又在西藏持续严厉限制言论、集会和宗教自由。同时，持续封杀海外的批评言论，监视各国大学校园的中国留学生，骚扰海外异议人士的国内亲属，审查侨民常用的中国社交媒体平台，并且施展经济影响力，恐吓商业机构以至其他国家的政府，屡次胁迫联合国其他成员国助其维护形象，阻挠针对中国侵犯人权的商讨。

即使如此，中国几乎未曾从那些声称捍卫人权的国家尝到恶果。其中欧盟在英国脱欧的冲击下，加上民族主义成员国作梗和移民问题导致分裂，很难再对人权问题发出强有力的呼声。美国总统特朗普更是热烈拥抱习近平。各国面对中国种种暴行，虽然有提出口头谴责，却只有极少数国家会采取具体抵制行动。以往至少有部分国家的政府会通过外交政策来促进人权，现在越来越多领导人不愿意这样做。罗斯认为，面对北京的挑战，必须拿出崭新的对策，各国要一致行动，才可以粉碎北京“分而治之”战略。

罗斯原定周三（13日）在香港发表“人权观察”年度报告，却被香港当局禁止入境，发布会要改于美国时间周二在纽约联合国总部举行。