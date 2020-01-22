世界首富贝佐斯手机遭黑 沙特否认王储涉案

世界首富贝佐斯的手机遭黑客入侵，私密照片被窃曝光，导致婚姻破裂。调查显示，沙特王储WhatsApp账号向贝佐斯发送的一个视频被用于入侵和窃取大量信息。此举被认为是沙特王储报复《华盛顿邮报》对他的批评。不但杀了该报记者卡舒吉，还迫使老板贝佐斯离婚。联合国专家1月22日呼吁对该案展开调查，但利雅得当局斥“荒谬”。

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亚马逊CEO贝佐斯拥有《华盛顿邮报》。该报沙特记者卡舒吉因为撰写批评沙特王室的文章，被骗入沙特驻伊斯坦布尔领馆杀害。贝佐斯作为《华盛顿邮报》的老板，也未能躲过暗箭：他在2018年5月1日收到一个来自沙特王储账号的MP4视频，随后在几个月内，他手机大量信息被窃，包括他的私密照片被送给八卦小报《国民问询》(National Enquirer)发表，导致他的婚姻破裂。

两位联合国人权委员会报告员卡拉玛尔（Agnes Callamard）和大卫·凯伊（David Kaye）在一份声明中提到沙特王储本-萨拉曼可能参与了监视贝佐斯。上述两名报告员虽然有联合国人权理事会的授权，但他们在声明中没有以联合国的名义表达意见。他们针对贝佐斯手机遭黑事件，要求美国政府和其他主管当局对这起事件立即展开调查，特别是要调查沙特王储个人如何操纵打击沙特反对派。

沙特驻华盛顿大使馆斥责联合国报告员指控沙特王储窃取贝佐斯手机的信息是荒谬的，并反过来要求调查澄清这些事情。

此外，对于沙特记者卡舒吉被害案，法新社说，美国中央情报局和联合国人权委员会特派员卡拉玛尔都指出，沙特王储本-撒勒曼直接操纵了该案，但沙特当局坚决否认。

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