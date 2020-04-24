俄罗斯记者因报道新冠疫情而受死亡威胁

俄罗斯女记者埃琳娜·米拉西娜（Elena Milashina）因报道俄罗斯新冠疫情而受到死亡威胁，她向法新社披露，车臣领导人拉姆赞·卡德洛夫（Ramzan Kadyrov）居然通过社交网络平台直接对她发出死亡威胁。原因是卡德洛夫对她有关车臣的新冠疫情的报道十分不满。今年2月，米拉西娜（Milashina）和一名人权律师曾经在车臣格罗兹尼的一家旅馆受到袭击，警方对该事件的调查陷入僵局，警方声称无法找到视频监督录像，也没有逮捕任何人。与当年四川汶川大地震之后，艾未未在成都遭警暴的一幕惊人相似。埃琳娜·米拉西娜表示，倘若卡德洛夫对她的死亡威胁是认真的，那么她“采取任何措施无法都确保自己的生命”。

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记者埃琳娜·米拉西娜（Elena Milashina）接受法新社采访时表示：“为了了解当地的新冠疫情，我看了卡德洛夫 的Instagram直播，我因此当场直接听到他对我发出的死亡威胁，这一威胁肯定与许多经常对付我的威胁不同，不同于包括来自卡德罗夫的人的威胁，这种威胁更加情绪化，更加具体，这确实是谋杀的威胁。如果这种威胁是真实的并且付诸行动，那我采取任何措施都不可能确保自己的生命 ，这是不可能的。

埃琳娜·米拉西娜（Elena Milashina）此前曾受到死亡威胁。但是他们从来没有如此直接或无耻。俄罗斯南部车臣人卡德罗夫（Kadyrov）对她关于冠状病毒的新闻报道感到不满，本月在社交媒体上毫不含糊地呼吁对记者施暴。 车臣的长期观察员叶卡捷琳娜·索基里亚斯卡亚（Ekaterina Sokirianskaia）说：“一旦了解了这种病毒的严重性，卡德罗夫便决定一如既往地采取严厉措施和恐吓。”

克里姆林宫认为，现年43岁的卡德罗夫为该地区带来了稳定。但是人权组织认为，这是以牺牲包括法外谋杀和绑架在内的可怕虐待为代价的。

车臣共和国公开的统计数字是347例冠状病毒病例和6例死亡，但观察家担心这个数字更高。整个俄罗斯目前有6万多起案件，造成550多人死亡。卡德罗夫对危机的一些回应反映了他一贯的作风。当车臣人抱怨美发师被关门时，他用剪发机出现在视频中，笑着说：“我们所有的美容院都关门了，就像我们的祖先一样，我决定剃光头！”卡德罗夫曾说过，破坏隔离的人应该被“杀害”，把没有自我隔离和感染他人的车臣人比作应该埋在坑里的“恐怖分子”。

当被问及卡德罗夫时，普京总统的发言人德米特里·佩斯科夫说，车臣领导人的反应“与众不同”。 -他认为这是“情感”的言论，并说是由于史无前例的大流行，这是可以理解的。

俄罗斯民间社会中有100多位人士呼吁对米拉西娜（Milashina）进行国家保护，并展开调查，欧洲外交官，主要国际人权组织和新闻自由监察员对此表示赞同。欧洲和中亚人权观察组织副主任塔尼亚·洛希纳（Tanya Lokshina）表示：“克里姆林宫以COVID-19危机为借口，使卡德罗夫得以通过明显的死亡威胁。”

今年2月，米拉西娜（Milashina）和一名人权律师在格罗兹尼的一家旅馆受到袭击后，警方对该事件的调查陷入僵局，安全摄像机镜头丢失，没有逮捕任何人。她说：“在我和卡德罗夫之间，莫斯科将选择卡德罗夫。”

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