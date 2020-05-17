美国华生发起6.4联署 要求政制选择等自由.

「六四事件」31周年下月来临，一名在美的中国留学生发起联署，指争取民主的「六四」事件发生至今，中国的民主化前景依然黯淡，期望年轻华人一道争取民主自由，公开信呼吁中国透过公投让中国人选择政制，又支持港人的民主抗争运动和台湾独立。联署信主张，不承认中共的合法执政地位，亦不会服务于中国的党政机构。

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这个名为《六四三十一年：致华人学生的一封信——我们选择的权利》的联署，由翻墙了解六四事件、去年8月才到美国留学的孔志豪发起，接近四千字的公开联署信订明，凡是认同民主自由价值观的华人青年学生就是信中的「我们」，亦是联署行动的团结目标，而非中共。

公开信前言便指出，三十一年前在北京街头倒在解放军枪口下的学生成了中国提也不能提的话题, 民主自由在中国成了粗鄙可笑的名词，中国公民从出生就失去了选择的权利，「我们」想要改变这一切，这既要继承六四的勇敢抗争精神, 又要提高自身的民主思想境界和与集权当局的斗争技巧。

公开信评价中国体制时指出，中国在改革开放后的经济建设是得人心的，但中共的体制是永远不会为市民争取包括言论、出版、结社、结党、新闻自由等在内的民主权利；公开信要求给予公民选择政制的权利，指中共声称执政是 “历史和人民的选择”只是1949年的事，但民主权利的让渡不可能是一次性的，故要求有 “选择的权利”，包括选择国家的执政党, 政治体制, 大政方针，以致国旗样式、军队规模和经济所有制形式，而更根本的选择，是要「选择是否还要进行代议制, 至少在这一根本问题上要进行一次全民参与的直接投票」。

公开信亦特别谈及香港和台湾，表明台湾并非中国一部分，多数中国人对台独的仇恨是教育出来的，「我们认为台湾是主权国家，并支持台湾独立」。至于香港，在中共的独裁本性下，只要威胁到中共统治，便会被镇压，但「香港的民主运动与我们的民主诉求志同道合, 因此我们支持香港市民英勇的民主抗争运动。

公开信最后以宣言形式向联署者提出六点主张，包括向六四事件中死难的学生和教师致敬、不承认中共的合法执政地位、不为中国的党政机构服务、以中国的民主化事业为己任，以及积极宣传民主思想和索取民主权利。

孔志豪：支持者多 责骂者少

发起联署的孔志豪( kong89@purdue.edu)向本台表示，联署发起三天内，已收到168名海内外，包括来自澳洲的年轻学生、学者和工程师的联署，会在下月1日总结联署人数。他指出，发起联署后，至今未收到中共官方的打压，亦不害怕，因为早已有心理准备，料对方「不能把我怎么样」。

在印第安纳州普渡大学就读的孔志豪又说，发出公开信后，有当地的中国留学生指骂他，不满他反对中共；但亦有人支持和赞成他，他觉得，支持和赞赏他的较多。

1995年出生的他虽没有亲历六四事件，但他在初中时已透过自由门等翻墙软件接触外间信息，从而得知六四事件，并曾与要好的朋友谈论事件，有强烈愿望为「六四」做点事，但这在国内基本不可能，所以在来美第一个六四事件纪念日即将到临的日子，在海外民运人士的协助下发起联署。

这是中国留美学生第二次就六四事件发出公开信，2015年5月，美国乔治亚大学留学生古懿曾发表《六四26周年致国内同学的公开信》，呼吁中国国内的年轻学生了解六四及中共恶政真相，引发巨大反响。

六四事件发生在1989年，中共前总书记胡耀邦当年逝世，悼念活动演变成大型学运甚至是民运，中共其后在6月4日凌晨实行血腥震压。