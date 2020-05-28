美众议院也通过《维吾尔人权政策法案》 交由总统签署

美国众议院周三（5月27号）以压倒性票数通过《维吾尔人权政策法案》，将其递交至特朗普办公室。这项法案要求美国总统点名、制裁负责虐待及监禁维吾尔族人的中国官员，总统签署后生效。

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该法案在众议院得到了两党的支持，以413票对1票获得通过。肯塔基州共和党众议员托马斯·马西(Thomas Massie)是唯一反对该法案的议员。 美国立法程序规定，法案经参众两院通过后，将送交总统签署后生效。总统共有10天考虑签署或提出反对，若总统什么都不做，法案会在10天后自动生效。

法案表示，自2014年来，中国政府将超过100万维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数民族人监禁在“集中营”。根据遭监禁人士证词，他们遭受虐待、虐打、强制灌输政治理念，并被剥夺宗教、文化及语言自由。

该法案要求美国总统，在生效180天内及往后至少每年，须点名负责虐待、不人道对待或长期监禁维族人的中国官员等外国人士，并透过冻结在美资产、拒绝入境美国、拒发或取消签证等措施予以制裁。法案将迫使特朗普对新疆的中共最高官员陈全国实施制裁，并授权情报部门出具一份参与建设、运营拘禁营的中国公司名单。 此外，法案也要求总统谴责中国虐待维族人士行径，并要求北京立即关闭“集中营”；国务卿则须向国会提交报告，详述新疆维吾尔自治区人权侵犯状况。

美国民主党众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)指出，“通过这项压倒性的两党立法，美国国会正在迈出坚定的一步，以反击北京对维吾尔人可怕的人权侵犯行为，”。她还说，“必须继续敲响鼓声，不管是在众议院，还是国务院或其他多边机构，只要我们能做到的，就必须继续敲响鼓声，曝光北京对维吾尔人的侵犯行为。”

美国参议院在本月早些时候也全票通过了这项由佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥(Marco Rubio)发起的法案。

据<纽约时报>>报道，美国国会两党在持续一年的不懈努力之下最终促使该法案通过，其中的对华鹰派人士尤其出力颇多，他们对特朗普政府不愿意惩罚中国侵犯人权的行为感到沮丧。国会对法案的通过反映了对北京针对维吾尔穆斯林进行残酷运动予以惩罚的广泛支持。

对国际社会，新疆是镇压或关押百万维族等穆斯林的大型监狱。对中国政府来说，新疆是反恐行动的典范。中国一直强烈否认关于新疆拘禁营的报道，将这些地方描述为职业技能培训设施，并谴责外国的相关报道是对中国反恐行动的抹黑。