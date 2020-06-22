6月21本应是刘晓波重获自由之日 德国牧师用朗诵会纪念他

2017年7月13日，中国人权运动家，诺贝尔和平奖得主刘晓波在沈阳中国医科大学附属第一医院病逝。而如果刘晓波还在世，今年6月21日本应是他重获自由的日子。德国人权牧师在中国驻德大使馆前举办朗诵会予以纪念。

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据德国之声报道，为了纪念刘晓波，也提醒人们这一天是刘晓波重获自由的日子，德国人权牧师罗兰德 库纳（Roland Kühne）周日在中国驻德大使馆门前发起了一场12小时的朗诵会，藉此纪念已故中国人权运动家刘晓波，据称，这位诺贝尔和平奖得主若仍在世，21日是他刑满出狱的日子。

据报道，来自德国杜塞尔多夫（Duesseldorf）的库纳牧师表示，朗诵会从21日清晨6时开始，共持续12小时，与会者朗读了刘晓波本人以及其他人权人士的文章和书信。库纳说，这次活动是为了提醒人们，刘晓波若还在世， “今天（21日）原本应是他刑满出狱的日子”。他说，来自香港和美国的华人也透过视讯参加了朗诵会。刘晓波好友，流亡德国的作家廖亦武在脸书上表示他也参加了朗诵会。

2008年，刘晓波发起及参与起草提倡和平改革的 « 零八宪章»，同年12月，官方以 “涉嫌煽动颠覆国家政权罪”对他采取刑事拘留。隔年年底，北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处刘晓波有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年10月，刘晓波在服刑期间获得当年的诺贝尔和平奖。中国政府予以抗议，称诺贝尔委员会把2010年的诺贝尔和平奖授予刘晓波，完全违背该奖项的宗旨，也是对和平奖的亵渎。

由于家人也无法代为领奖，在2010年12月在挪威奥斯陆举行的颁奖典礼上，人们为刘晓波放置了一把空椅子，并将获奖证书和奖章放在椅子上。空椅子也成为纪念他的象征物。刘晓波也是继纳粹德国的卡尔·冯·奥西茨基（1935年）之后，第二位在服刑期间获得诺贝尔奖的人。也是诺贝尔奖历史上唯一一位从获奖至辞世未能恢復完全人身自由的诺贝尔奖得主。

2009年12月23日，刘晓波在狱中发表文章《我没有敌人—我的最后陈述》，称他“没有敌人，也没有仇恨”......

2017年6月，刘晓波因确诊肝癌晚期而获准保外就医，一个月后的7月13日，刘晓波病情恶化，并因多重器官衰竭急救无效病逝，终年61岁。几天后，他的骨灰被撒入了海中。

报道称， 2017年，为了纪念刘晓波并敦促北京恢复刘晓波妻子刘霞的人身自由，库纳曾带领280名中学生前往柏林，在中国大使馆门前示威抗议。