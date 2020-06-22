6月21本應是劉曉波重獲自由之日 德國牧師用朗誦會紀念他

2017年7月13日，中國人權運動家，諾貝爾和平獎得主劉曉波在瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院病逝。而如果劉曉波還在世，今年6月21日本應是他重獲自由的日子。德國人權牧師在中國駐德大使館前舉辦朗誦會予以紀念。

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據德國之聲報道，為了紀念劉曉波，也提醒人們這一天是劉曉波重獲自由的日子，德國人權牧師羅蘭德 庫納（Roland Kühne）周日在中國駐德大使館門前發起了一場12小時的朗誦會，藉此紀念已故中國人權運動家劉曉波，據稱，這位諾貝爾和平獎得主若仍在世，21日是他刑滿出獄的日子。

據報道，來自德國杜塞爾多夫（Duesseldorf）的庫納牧師表示，朗誦會從21日清晨6時開始，共持續12小時，與會者朗讀了劉曉波本人以及其他人權人士的文章和書信。庫納說，這次活動是為了提醒人們，劉曉波若還在世， “今天（21日）原本應是他刑滿出獄的日子”。他說，來自香港和美國的華人也透過視訊參加了朗誦會。劉曉波好友，流亡德國的作家廖亦武在臉書上表示他也參加了朗誦會。

2008年，劉曉波發起及參與起草提倡和平改革的 « 零八憲章»，同年12月，官方以 “涉嫌煽動顛覆國家政權罪”對他採取刑事拘留。隔年年底，北京市第一中級人民法院以煽動顛覆國家政權罪判處劉曉波有期徒刑11年，剝奪政治權利兩年。2010年10月，劉曉波在服刑期間獲得當年的諾貝爾和平獎。中國政府予以抗議，稱諾貝爾委員會把2010年的諾貝爾和平獎授予劉曉波，完全違背該獎項的宗旨，也是對和平獎的褻瀆。

由於家人也無法代為領獎，在2010年12月在挪威奧斯陸舉行的頒獎典禮上，人們為劉曉波放置了一把空椅子，並將獲獎證書和獎章放在椅子上。空椅子也成為紀念他的象徵物。劉曉波也是繼納粹德國的卡爾·馮·奧西茨基（1935年）之後，第二位在服刑期間獲得諾貝爾獎的人。也是諾貝爾獎歷史上唯一一位從獲獎至辭世未能恢復完全人身自由的諾貝爾獎得主。

2009年12月23日，劉曉波在獄中發表文章《我沒有敵人—我的最後陳述》，稱他“沒有敵人，也沒有仇恨”......

2017年6月，劉曉波因確診肝癌晚期而獲準保外就醫，一個月後的7月13日，劉曉波病情惡化，並因多重器官衰竭急救無效病逝，終年61歲。幾天後，他的骨灰被撒入了海中。

報道稱， 2017年，為了紀念劉曉波並敦促北京恢復劉曉波妻子劉霞的人身自由，庫納曾帶領280名中學生前往柏林，在中國大使館門前示威抗議。