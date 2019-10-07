科斯塔领导的社会党获赢葡萄牙议会选举

葡萄牙周日（10月6日）举行议会选举。据官方对近乎所有选票的计票结果，现任总理科斯塔（Antonio Costa）领导的葡萄牙社会党以明显优势获胜，但未获得议会多数议席，将联合其他党派重组连任政府。

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在21个参选政党及联盟角逐的议会230个席位中，科斯塔领导的葡萄牙社会党获得106个席位，比上次选举增加21席。但距离116席的多数席位仍差4席。主要反对党社会民主党的得票率为28.6%，赢得至少77席。

据本台驻里斯本特派记者Darcy发来的报道，科斯塔必须联合其他党重组政府，目前尚未确知他是否会在下一个四年任期内继续联合激进左派，在此次选举中席位减少的葡萄牙共产党尚未最终表态，而排名第三的左翼党团组则表示希望更新与社会党的结盟协议。

科斯塔是出生在葡萄牙的印度裔，最早从事律师，34岁被任命为国会事务部长，后任司法部长、内政部长、里斯本市长等职，曾短暂在欧洲议会任职。法新社的评论指，58岁的科斯塔在此次葡萄牙议会选举的胜利，再次显示他是欧洲少数几个具有实力的左翼社会党领导人之一。科斯塔在过去四年任职总理期间表现不俗，葡萄牙经济强劲复苏，增长率由2014年的0.2%提高到2018年的2.1%。

法新社报道援引里斯本大学一位专家Marina Costa Lobo指，科斯塔“非常务实”，“是一个出色的谈判者”和“天生的政治家”。