2019年诺贝尔生理学或医学奖揭晓 3位英美科学家获奖

2019年诺贝尔生理学或医学奖在周一揭晓：美国科学家威廉·凯林（William G Kaelin， Jr），英国科学家彼得·拉特克利夫爵士（Sir Peter J Ratcliffe）和美国科学家格雷格·塞门扎（Gregg L. Semenza）共同获奖。他们的获奖理由则是，发现了细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。

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2019年诺贝尔奖得主名单从7日开始陆续公布。随后几天将依序公布诺贝尔物理学奖、化学奖、文学奖、经济学奖以及和平奖的得主。受丑闻影响，2018年的诺贝尔文学奖推迟到2019年颁发，这是该奖项70年来首次停颁。物理奖和化学奖由瑞典皇家科学院评定，生理或医学奖由瑞典皇家卡罗林医学院评定，文学奖由瑞典文学院评定，和平奖由挪威议会选出。经济奖委托瑞典皇家科学院评定。每个授奖单位设有一个由5人组成的诺贝尔委员会负责评选工作，该委员会三年一届。

在当天首先被公布的诺贝尔生理学或医学奖获奖名单中，自1901年首个奖项被颁发至今，这一在国际社会中具有广泛影响力的奖项已走过118个年头。而在历史上的216名诺贝尔生理学或医学奖的获奖者中， 12人是女性。其中，美国细胞遗传学家麦克林托克（Barabara McClintock）是唯一一个由单个人独得该奖项的获奖者。最近一次获得该奖项的女科学家是来自中国的屠呦呦。

作为今年诺贝尔生理学或医学奖的得主，英国科学家拉特克利夫，美国科学家凯林和塞门扎发现了，细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。由于他们的工作，人类对于不同氧气水平将如何调节一些基础性生理机制有了更加深刻的认识。他们的研究开创性地发现揭示了生命最重要的适应过程之一的作用机制。而氧气感知与很多疾病的发生存在紧密联系。他们为人类了解氧水平如何影响细胞代谢和生理功能奠定了基础。他们的发现也为抗击贫血、癌症和许多其他疾病的新策略铺平了道路。

据悉，目前在大量的医学实验室和制药公司内，研究人员正将注意力集中在开发相关药物，用于在疾病的不同阶段去激发，或者抑制这一氧气感知机制。

这3位获奖者的相关信息：凯林1957年出生于美国纽约，之后于杜克大学获得硕士学位。他在约翰·霍普金斯大学以及波士顿的丹娜 法伯癌症研究院接受了内科与肿瘤学方面的专业训练。他在丹娜 法伯癌症研究院还建立了自己的独立实验室并于2002年作为全职教授加盟哈佛医学院，并从1998年开始担任霍华德·休斯医学研究所研究员。

拉特克里菲爵士1954年出生于英国兰开夏郡，此后他进入英国剑桥大学冈维尔与凯斯学院攻读医学，并在牛津大学接受肾脏学方面的专业训练。他在牛津大学拥有自己的独立研究团队，并在1996年成为全职教授。他目前担任伦敦弗朗西斯·克里克研究所临床研究部主管，牛津大学目标发现研究所主管，同时也是瑞典路德维格癌症研究所成员。

塞门扎1956年生于纽约，在哈佛大学获得生物学学士学位，随后在宾夕法尼亚大学医学院获得了硕士与博士学位，并受训成为一名儿科专家。他在约翰·霍普金斯大学接受博士后训练，并在那里建立起一个独立研究组。1999年，他成为约翰·霍普金斯大学全职教授，并从2003年开始担任该校细胞工程研究所血管研究项目主管。