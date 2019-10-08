联合国预算陷入赤字 被迫缩减运作

根据联合国秘书长古特雷斯在写给联合国全体会员国的一封信指出，联合国行政运作的预算在九月底呈现2.3亿美元的赤字。至今，联合国只收到70 %会员国按规定缴纳其经常帐会费。为了确保能支撑到今年底联合国领薪人员的薪资开支，该机构必须采取功能减缩运作方式。

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古特雷斯指出，联合国经常性账户预算至月底将用光最后的余额，为了确保今年底还能支付联合国领薪人员薪资，已经采取措施。这是法新社获得的这封针对37000名员工信件的内容。

为了限制上个季度的开支，古特雷斯提到可能推延各种大型集会及大小会议，并重新审视降低所提供的服务。这项指示也指出，公务出差也限制在那些最主要的项目，延后采购及服务项目，以及节约能源。

联合国的经常帐预算将近50亿欧元。古特雷斯在提到这些财务问题时说：“至今为止，对于2019年已注册活动所需的一般预算总额，会员国只缴了70 %。”他还说明：“10月4日已经写信给各会员国，向他们解释，以经常账户预算来支出的活动已进入危机阶段。”

根据一名匿名的联合国负责人向法新社指出，古特雷斯今春已向会员国要求可以增加行政基金，好让经费宽裕些，俾能避免危机，但他们拒绝了。

联合国2018至2019为何经费是与日常行政经费分开的，约54亿美元，美国负担22 % 。

古特雷斯在此信中指出，“最新分析指出，成员国对于经费的状况要付最大责任。”他并隐晦地提到那些未缴费用及迟缴导致财政危机的国家，但未透露任何资料可让人得知那些欠款国家的名字。