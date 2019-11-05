美国将朝鲜列入支恐名单 平壤称此举阻碍无核化谈判

平壤今天猛批美国将朝鲜列入2018年支持恐怖主义黑名单。朝鲜外务省表示，此举再次表明美国依然如故地推行敌视朝鲜的政策，此一立场将阻碍双方的无核化谈判。

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据朝中社说，朝鲜外务省发言人11月５日向该社表示，美国国务院11月1日公布的“２０１８年国别恐怖主义报告”再次诋毁了朝鲜。这份报告“充斥种种虚伪和捏造，是对朝鲜的严重政治挑衅。朝鲜予以谴责和全面驳回”。朝鲜的一贯立场是反对一切形式的恐怖主义及对其任何支持。

朝鲜外务省发言人说，在朝美对话处于僵局的敏感时期，美国企图继续把“支恐国家”的帽子扣到朝鲜身上，是对对话伙伴 朝鲜的侮辱和背叛。该发言人警告说，由于美国采取这种态度和立场，朝美对话之窗渐渐变得狭窄。

另据路透社报道，朝鲜这番批驳是在美国国务院主管亚太事务的助理国务卿史达伟(David Stilwell)将到访韩国之际发出的。不过，美国官员并未详细描述史达伟的日程，但表示，他将会讨论美韩联盟的牢固性及两国在外交政策方面的合作。

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩6月份同意重启无核化谈判，此后朝鲜和美国官员在10月份进行了首次会晤，但以失败告终，朝鲜特使说美国未能表现出灵活性。