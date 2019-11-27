中国反对欧盟对入境商品征收碳税

为期两周的联合国第25届气候峰会将于下周一在马德里举行，此次峰会原定于智利举行但因智利爆发社会风暴而更改峰会地点，会议举办国敦促各国尽快采取具体减排措施。与此同时，中国政府坚决反对欧盟计划推出的对进口欧盟的产品征收碳税的政策。

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就在联合国第25届气候峰会在马德里召开的前夕，峰会的举办国智利的环境部长施密特Carolina Schmidt向法新社表示，本届峰会的口号就是“行动的时候到了”。目的就是要敦促各国尽快采取具体的行动以减低温室气体的排放。

但是诸多的观察人士都担忧本届峰会将不可能为应对迫在眉睫的气候危机提供进一步的解决措施。法国可持续发展与国际关系学院的分析师向路透社表示，她认为今年的峰会不可能回应民众的迫切呼吁，她把希望寄托在明年。

尽管联合国气候变化专家小组多次就气候变化发表无可辩驳的科学报告，尽管民间呼吁政府采取行动的呼声日益高涨，但是，到目前为止，联合国成员国中仅有68个国家承诺将上调此前做出的减排指标，而且上述68个国家的排碳量的总和仅占全球总排碳量的8%。目前没有任何迹象显示，全球的排碳量，尤其是化石燃料的排碳量有下降的迹象。而目前地球气温同工业化时期相对比已经上升了一度，倘若，一如既往，到本世纪末，地球的升温幅度很可能超过4°C达到5°C，而每一度气温的增加都会对地球的生态产生不可逆转的影响。即使各国都遵守之前的减排承诺，地球的升温幅度也很可能超过3°C。

去年在波兰举行的气候峰会在有关全球碳市场的谈判中遭遇重重阻力。此外，中国环境部副部长今天表示，坚决反对欧盟有关对进口欧盟的产品征收碳税的政策。欧洲新任气候专员Frans Timmermans今年十月推出雄心勃勃的“绿色规划”，该计划被认为是衡量刚刚上任的新欧盟委员会是否能够成功的重大标准，其中重大政策之一即从十二月初开始对进口欧盟境内的在违背应对气候变化规则背景下生产的产品征收碳税。但北京认为类似的政策属于“气候保护性政策”，违背应对气候变化的总体目标。