世界气候大会在即 各地「周五为未来而战」示威

为期12天的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议将于下星期在西班牙展开，世界各地为气候呼喊声音增高。11月最后一个星期五被多个主题征用，其中引人关注是欧亚地区民众为气候议题在黑色星期五提「周五为未来而战」上街示威。各地民众要求联合国及各国政府采取行动对抗地球气候变暖。

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据法新社报道说，欧亚示威者上街在气候峰会前吁当局对抗暖化。

全球有成千上万示威者今天走上街头，欧洲和亚洲占多数，期望在联合国气候峰会展开的数日前，向全球领导者施压，呼吁当局采取行动对抗全球暖化。

有抗议民众举着看板写着「一个地球，一场抗争」和「海平面在涌升，我们也涌入街头」。数以千计的群众聚集在柏林布兰登堡大门参与最新一场「周五为未来而战」（Fridays for Future）抗议行动，受16岁瑞典环保少女格蕾塔桑伯格先前发起的同名运动启发。

「周五为未来而战」运动表示，德国各地超过500座城市，总共有约63万人上街示威。德国警方表示，光是汉堡就聚集3万人左右，大多是年轻人，而慕尼黑则集结1万7000人，他们为了平均地表温度逐渐上发出警告。

法新社说，格蕾塔桑伯格正搭乘帆船横渡大西洋，并在推特上传她举着写有「为气候罢课」标语看板的图片。

这次示威浪潮席卷全欧洲，不过规模仍小于9月「气候大罢课」的规模。当时筹办方表示，全球各大城市约400万人占据街头。

据报道，为期12天的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）将于下周展开，目标是鼓励各国政府减少温室气体排放和对抗气候变迁。这次COP25主办城市马德里今天有约1700名示威人士参与。