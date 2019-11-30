欧佩克石油产量下降 引发市场关注

据路透社报道，石油输出国组织欧佩克11月石油产量下降，因安哥拉产量下滑，且沙特在沙特阿美首次公开发行前进行限产以支撑市场。访查结果显示，由14个成员国组成的欧佩克本月平均产量为2,957万桶/日。这比10月修正后的数据减少了11万桶/日。

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访查显示，沙特在9月炼油设施遇袭后恢复了正常供应，但目前的产量仍远低于欧佩克牵头签署的限产协议中规定的水平。欧佩克将于12月5日召开会议审议该协议，同一天，沙特阿美将宣布最终沙特阿美定价。

由欧佩克及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+同意从今年1月1日起减产120万桶/日。其中欧佩克的减产份额约为80万桶/日，由11个成员国承担，伊朗、利比亚和委内瑞拉不必受此约束。

OPEC+预计将在12月5-6日的政策会议上延长执行限产协议。OPEC代表曾表示，由于预计2020年石油供应将过剩，OPEC+可能会讨论进一步减产。一位欧佩克代表称，“最少也会延长执行限产协议。”

安哥拉的产量已经远低于欧佩克减产配额要求，这主要归因于产量的自然下降和缺乏可开发的新油田，而非自愿减产。调查发现，沙特11月产量为985万桶/日，较10月减少5万桶/日。欧佩克第二大产油国伊拉克的产量略有下降，但仍继续超出其配额。调查发现，尼日利亚产量一直高于其在欧佩克的产量配额，11月该国仍是如此，尽管其本月产量已经小幅下降。

在产量增加的国家中，科威特以增幅7万桶/日居首，产量达272万桶/日，正好是其配额水平。厄瓜多尔产量也有所增加，该国10月因反对政府紧缩措施导致的抗议活动使几处油田被迫关闭，产量因此下降。委内瑞拉11月因出口增加，产量小幅提升。此前因美国对其国家石油公司实施制裁，导致该国石油产量长期下滑。