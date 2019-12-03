北约峰会纪念成立70周年+抱怨争吵

北约峰会今明两天（12月3-4日）在英国召开。今年是北约成立70周年。这场峰会头一天，不乏争吵和抱怨。特朗普抱怨欧洲少缴北约会费，同时批马克龙有关北约脑死亡的说法是对北约很大的侮辱。马克龙则表示承担这个说法不变，并指控埃尔多安与ISIS共同工作…

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马克龙今天表示，他坚持有关北约脑死亡的说法不改。土耳其在没有通知北约盟友的前提下，派兵进入叙利亚北部，打击那里的西方盟友库尔德武装。马克龙认为此举说明北约已脑死亡。

今天在峰会召开前夕，英法德土4国首脑在伦敦讨论叙利亚问题，希望法土领导人在峰会之前捅破脓包。结果马克龙与埃尔多安激烈争吵。马克龙说，土耳其正在打击的库尔德人是与法国和西方并肩作战打击ISIS的盟友。马克龙还指控安卡拉有时用ISIS当中介，与ISIS共同作战。埃尔多安曾反骂马克龙才是“脑死亡”。

特朗普今天在北约峰会发表讲话，他当着北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）的面，批评马克龙有关北约脑死亡的言论是非常侮辱性的言论。他说，对北约其他28国和工作卓越的秘书长斯托尔滕贝格说这个话，是非常非常坏的。他还说，法国比任何国家都需要北约，所以说这样的话对法国是非常危险的。

特朗普被视为本次北约峰会的重量级不明飞行物。他上任以来，对北约盟友念兹在兹只有一个要求，那就要求欧洲和加拿大增加分摊北约的军费，他特别敦促德国增加军费支出。特朗普去年在布鲁塞尔与德国总理默克尔见面时，批评德国不但长期严重少缴北约会费。而且大量购买俄罗斯天然气，等于间接帮助俄罗斯增强军力。

北约成员国在2014年承诺要在未来十年将北约军费增加到本国GDP的2%。其中9国在今年达到目标；法国预订2025年达标；德国离目标还很遥远。

在化解俄罗斯与乌克兰危机方面，马克龙与特朗普会谈后，在共同记者会上说，为了减少与俄罗斯的冲突，应该与俄罗斯展开战略对话，但前提是不能天真。他说，建立战略对话是推动解决俄罗斯与乌克兰危机的先决条件。