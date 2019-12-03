【视频】2019金球奖： 梅西创纪录第六次获奖

2019年《法国足球》金球奖颁奖典礼12月2日晚间在巴黎举行。阿根廷球员莱昂内尔 梅西力压范戴克和C罗再次获奖。这使他超过了5次获奖的C罗，创下该奖设立以来六次获奖的新纪录。美国女足世界杯冠军球员梅根·拉皮诺不出预料获女足金球奖。

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今年的金球奖评选，32岁的阿根廷球星梅西最终超过荷兰人、后卫球星范·迪克、葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（C罗）及塞内加尔前锋萨迪奥·马内获奖。

梅西因在今年赛季中个人出色的表现，获西甲联赛最佳射手和最佳传球手，在共28场比赛中贡献30个进球和9个助攻，是巴塞罗纳俱乐部队最具决定性的球员。

在周一的颁奖仪式前，《法国足球》杂志用倒数方式公布30人排名，前10名则在现场揭晓。

法国球员中排名最前的是姆巴贝，排名第六。

在女子比赛中，2019年美国女足世界冠军梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）不出意外获得女足金球奖。

周一的颁奖也同时颁发了金球奖的另外两个奖项：科帕奖（最佳新秀奖）和雅辛奖（最佳守门员奖）。其中科帕奖以法国首位金球奖得主科帕命名，评选范围是21岁以下年轻球员。尤文图斯球员Matthijs de Ligt获得今年科帕奖。雅辛奖是今年新设奖，利物浦足球俱乐部巴西籍守门员Alisson Becker获得该奖。