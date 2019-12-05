中俄美觊觎:丹麦斥资2亿欧元强化格陵兰岛安全

丹麦首相梅特-弗雷德里克森(Mette Frederiksen)12月4日在伦敦北约峰会期间宣布将拨款15亿丹麦克朗（约两亿欧元），用于强化丹麦在北极的半自治区格陵兰岛的海空安全，应对中俄美对这一地区的觊觎...

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丹麦首相4日晚在伦敦说，这些资金将用来加强监控格陵兰岛空域及海洋发生的情况，特别是监控外国潜水艇的活动。

丹麦军事情报机构FE今年11月底发布一份报告指出，北极地区的军事利益越来越大，俄罗斯，美国，中国在该地区的权力游戏加剧了地区的紧张局势。

2016年以来，丹麦每年在北极格陵兰岛斥资1600万欧元，并在2018年追加3100万欧元。目前丹麦在格陵兰岛的9个军事基地有驻军。

中国长期以来在格陵兰岛投资矿产和基础设施。中国人大批进驻这个只有5万7000居民的岛屿，努力赢得当地人的欢心，并将资源丰富，主张独立的格陵兰岛视为一带一路的北极驿站。

俄罗斯人也对格陵兰岛早有觊觎之心。俄罗斯海军潜艇经常在格陵兰岛周边水域神出鬼没，引发哥本哈根的担忧。FE表示，北极是丹麦国防的致命弱点。

今年8月美国总统特朗普曾向丹麦提出买下格陵兰岛，希望在北极盘棋卡住一个位子。丹麦首相一口回绝了特朗普的建议，引出一点小摩擦。但昨天周三丹麦首相弗雷德里克森强调，丹麦与美国的盟友关系非常良好。美国在1953年关闭了在该岛的领事馆，现在希望恢复。目前美国在格陵兰岛有个军事基地。

北约盟国首脑在刚结束的伦敦峰会发布共同声明，首次将中国视为北约应该共同应对的挑战。北约秘书长斯托尔滕贝格指出，中国的扩张从非洲到北极，日益壮大军力，开发射程可达整个欧洲和美国的远程飞弹，将影响力扩及欧美。