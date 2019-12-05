华为二次控告美国政府将其排除其参与联邦补贴项目“违宪”

华为周四（12月5日）再次发起针对美国政府的诉讼，起诉美国联邦通讯委员会以国家安全名义排除华为参与联邦补贴项目的决定违反美国宪法。

广告 继续浏览后续

华为周四在总部深圳举行的媒体发布会上宣布，已向美国法院提交起诉，请求法院认定美国联邦通信委员会有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反了美国宪法和《行政诉讼法》

华为首席法务官宋柳平在发布会上说，“仅仅因为华为是一家中国公司就禁止我们，不能解决任何网络安全问题”。

美国联邦通信委员会11月以全票赞成的结果认定，中国华为和中兴通讯两家企业对美国国家安全构成威胁，禁止美国乡村电信运营商使用美国政府资金补贴购买这两家公司的设备或服务， 并要求接受补贴的公司撤回和更换已经使用的华为和中兴设备。

美国联邦通讯委员会主席拜仁（Ajit Pai）表示，做出这一决定是因为华为和中兴通讯“与中共政府及中国军事机构有密切联系”。

宋柳平在声明中说，“美国联邦通讯委员会并未提供任何证据，证明他们认为华为构成安全威胁的指控。”

华为已于去年三月在美国提起诉讼，要求取消美国国防部一项对政府购买华为设备及服务的禁令。今年5月，因“威胁国家安全”原因华为被美国商务部列入禁止美国公司开展业务的“实体黑名单”，该措施令华为业务受到打击，华为智能手机依赖美国技术、尤其是对谷歌的Android操作系统。

该政策同样令一些向华为供货的美国公司、及依靠华为安装5G的美国运营商受到影响。

英国5G是否排除华为？英首相表示会考虑与美情报合作关系

就英国5G建设是否将排除华为，英国首相约翰逊周三表示，相关问题的决定将会考虑对美国等友邦的情报合作关系。

美国以安全原因施压欧洲伙伴国排除使用华为5G技术，英国此前已多次延后该议题做出决定，预期在12月12日约翰逊有望获赢的大选之前英国不会讨论该议题。周三约翰逊在出席北约峰会之际表示，英国不希望无端对外国投资采取敌意，但同时英国要保障基本的国家安全利益不受损害，也不能损害英国与“五眼联盟”其他伙伴国的合作”，他说，这将是英国在做出有关华为决定时所要考虑的关键。

“五眼联盟”是一个以英语国家为主，在英美协议下组成的国际情报分享联盟，成员包括澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和美国五国。