美太平洋舰队司令称中国在南海武力看不出有减少

美军太平洋舰队司令阿奎利诺表示，看不出来中国在南海有任何减少军事武力的迹象，在他看来，中国建设这些岛屿只有一个目标，就是把南海军事化。

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中央社报道说，阿奎利诺昨天在曼谷记者会表示，中国近几十年来在南海岛屿建造基地，部署防空和反舰导弹系统以及雷达干扰设备，他看不出来中国在南海有任何减少军事武力的迹象。他表示，希望中国的行为符合国际法，并维持而非阻挠印太区域的自由和开放；不管中国共产党说了什么，在他看来，中国建设这些岛屿只有一个目标，就是把南海军事化。

阿奎利诺也指出，美国和中国有竞争，但这并不代表冲突，美国船舰在南海，和中国以及其他国家的船舰会很靠近，因此美国希望互动是安全的，这些是美国为了避免冲突做的事情。

阿奎利诺认为，美国和中国的竞争来自于两国在意识型态的分歧，当美国谈到和理念相近国家共享的价值观时，指的是选择政府的自由和平等权利，美国会继续和伙伴国家合作，分享这些价值观。他相信，基于这些价值观建立的伙伴关係的力量，可以确保这个区域维持安全。他指出，美国获得这个区域很多国家的支持，这些国家追求繁荣、自由航行以及获取资源的自由，因此大家会看到越来越多国家公开反对中国共产党实行的某些政策。

美联社也报道，阿奎利诺在曼谷举行的一次新闻发布会上说，中国在南中国海有争议海域构建人工岛礁，其目的是投射其军力。他说，除了部署防空和反舰导弹系统以及雷达干扰装备以外，中国最近还在一些人造岛礁的跑道上起降轰炸机。