东京奥运主会场国立竞技场举行竣工仪式

东京奥运会主会场国立竞技场今天12月15日举行竣工仪式。这个奥运体育设施建设项目放弃之前的修建计划，改为与日本明治神宫外苑环境协调的方案，由著名建筑师隈研吾设计。

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据共同社报道，2020年东京奥运会和残奥会主会场的最初方案被完全撤回、新方案“森林体育场”历时36个月的工期现在结束，面向相关人士开放。

日本首相安倍晋三、奥运相桥本圣子、东京都知事小池百合子等人今天出席了庆祝东京奥运新圣地的建成仪式。

安倍致辞时表示，重新推敲了修建计划，作为以运动员为第一、兼顾日本特色的竞技场，顺利迎来了庆祝落成的日子。

在东京奥运会期间，这个竞技主会场将举行开幕式和闭幕式，以及田径项目和奥运足球的赛场。

日本大成建设等企业联营体（JV）负责这个项目的施工，11月30日移交给了项目主体日本体育振兴中心（JSC）。工程费约合人民币100亿元。建筑家隈研吾担任设计，为了使这个竞技场与日本明治神宫的外苑环境相协调，外观一部分使用了来自47个都府道县的日本国产木材。