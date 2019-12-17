中俄联合提案减轻联合国对朝鲜制裁

俄罗斯和中国周一联合向安理会提交一项建议草案，提出针对朝鲜就半岛无核化所采取的步骤减轻对朝鲜的制裁，包括取消成员国对朝鲜部分产品进出口限制、终止朝鲜人赴外国工作禁令等。美国官员就此表示，“现在不是考虑解除制裁的时候”。

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据法新社获到的这一令多方外交感到惊讶的草案文本，强调以人道为目标减轻制裁的必要性, 呼吁提高朝鲜人们的生活水平，终止联合国就制裁朝鲜2016年至2017年的几项关键决议。但文本没有具体说明朝鲜为获得减少制裁所要做的事项。

草案要求联合国取消成员国从朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石和纺织品的禁令；呼吁终止对朝鲜人赴海外工作的禁令，并且终止2017年一份决议中提出的、在今年12月22日前将所有在海外工作的朝鲜人遣返回国的要求。此外，草案也提出免除对朝鲜和韩国之间所有公路和铁路合作项目的制裁。

在草案所附三页附录中， 列出了建议不再受对朝制裁影响的产品，包括推土机、小型拖拉机、散热器、剪刀、汤匙等金属制品，以及洗碗机、洗衣机、吸尘器、自行车、婴儿推车、灭火器...

中俄这份草案对美朝间各级对话表达赞赏的同时，主张建立新的联系。并呼吁“迅速恢复六方会谈”。由中国、韩国、美国、俄罗斯日本和朝鲜六方会谈起于2003年，但平壤于2009年宣布退出。

报道援引外交消息指，目前暂不清楚该建议草案何时会在安理会表决，一名外交官表示，与朝鲜有关的案文历来由美国起草，中俄此类做法相对少见。另有外交官预期不太可能会很快投票，美国目前是安理会轮值主席国，明年一月起将由越南继任。

而决议要获得通过，需获得安理会15个成员国中的九票赞成、并且五大常任理事国美国、法国、英国、俄罗斯和中国未投下反对票。

对中俄此项建议，路透社报道援引一名美国国务院官员表示，现在不是安理会考虑解除对朝制裁的时候，因为朝鲜“正威胁进行更严重挑衅，拒绝会晤讨论无核化，而且继续维持并推进已被禁止的大规模杀伤性武器及弹道导弹计划”。

在对朝制裁问题上，美国与英国、法国均坚持在朝鲜放弃核武与弹道导弹计划之前，不应解除联合国制裁。