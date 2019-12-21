伊朗总统结束访日 批美国撤出伊核协议 理解日本向中东派舰护航

伊朗总统鲁哈尼12月21日结束访日。他昨天在东京与安倍晋三会面时，批华盛顿撤出伊核协定“不理智”，并对东京打算向中东派自卫队船舰护航表示理解。法新社说，东京试图在华盛顿与德黑兰之间扮演中介斡旋角色。

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据共同社报道，日本首相安倍晋三20日在官邸与来访的伊朗总统鲁哈尼举行会谈。安倍表明为缓和中东的紧张局势，他决心作出最大的外交努力，并称，“强烈期待伊朗完全履行核协议，为地区的和平与稳定发挥建设性作用”。鲁哈尼谴责美国特朗普政府退出核协议，对日本向中东派遣海上自卫队的方针表示理解。这是继2000年时任总统哈塔米之后，伊朗总统19年来再次访日。

日本放送协会（NHK）报导，伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）今天上午结束访问行程离开日本，同行的伊朗政府高层官员表示，就算目前面对美国制裁，但伊朗仍希望强化伊朗日本关系的基础。

安倍昨天在首相官邸跟鲁哈尼举行领袖会谈，表达日本会持续透过外交努力缓和中东紧张情势，也说明日本有意派遣自卫队前往中东海域，寻求鲁哈尼的理解。

鲁哈尼表示理解日本自身想对船舶航行安全做出贡献的想法，也对日本没有掩饰地进行说明给予正面评价。