美国朝鲜事务代表离京返国 平壤警告华盛顿勿拿人权说事

美国国务卿蓬佩奥１９日在美国媒体批朝鲜人权状况激怒平壤之际，美国朝鲜事务特使比根与朝鲜接触的努力无果而终，20日离开北京返回美国。平壤痛批美国拿朝鲜人权说事导致紧张局势进一步恶化...

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韩联社发自北京报道说，美国国务院对朝特别代表兼副国务卿比根19日访华，争取重启朝美对话，但未能如愿，于20日下午从北京首都机场乘美联UA808航班飞往华盛顿。当被记者询问在中国期间，是否与朝鲜进行了接触时，比根只表示“无可奉告”，便前往登机。美国国务院当地时间19日接受韩联社电话采访时就此表示，比根没有相关访问或会面日程。

美国朝鲜事务代表比根于12月19-20日访华，访华期间，他与中国外交部门接触，请求中方不要从联合国对朝制裁队伍中掉队，并呼吁中方为重启朝美对话发挥影响力。

比根16日在首尔会见韩国外交部半岛和平交涉部长李度勋时，曾公开向朝鲜提议会面，并表示，朝方应当知道如何与美方接触。

朝中社网站今天21日贴出朝鲜外务省不具名的发言人斥责美国助理国务卿蓬佩奥担忧朝鲜人权状况的说法。指出这样的“妄言”只会招致朝鲜半岛紧张局势进一步恶化。

朝鲜外务省未具名的发言人２１日就美国国务卿拿朝鲜“人权问题”说事，回答朝中社记者提问时说，美国在第７４届联大全体会议强行通过反朝“人权决议”还嫌不够，这次亲自出头，借“人权问题”对朝鲜说三道四，此举表现了对朝鲜制度的成瘾反感，也是对我们国家的严重的政治挑衅。若美国拿“人权问题”说事企图瓦解朝鲜制度，那么必将为之付出沉重代价。

朝鲜外务省发言人还说，朝鲜是全体人民当家做主，尽情享受真正自由和权利的以人民群众为中心的社会主义国家。人权乃是国权，是国家和民族的主权。朝鲜将进一步巩固和发展以法律实践保障人民的人权的最优越的朝鲜式社会主义。