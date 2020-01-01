朝鲜声称不久将推出“新战略武器”

正如 韩国青瓦台官员此前所警告的那样，不能因为平安渡过圣诞节就可以放松戒备，朝鲜领导人金正日1月1日宣布将继续开发核计划，并且在不久的将来，全世界将见证朝鲜开发的新的战略武器。

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朝鲜当局此前曾经警告说，倘若美国当局在2019年年底之前在美朝核谈判议题上拒绝作出任何让步的话，那么，朝鲜将踏上一条“新的道路”,特朗普政府并未对金正恩的上述威胁做出任何回应。平壤自2016年以来，反复呼吁联合国解除对朝鲜的制裁政策，俄罗斯与中国日前还在在联合国安理会为朝鲜再度提出上述要求。

法新社引述来自朝鲜官方媒体的消息报道说，金正恩在宣布恢复核计划时表示，朝鲜已经没有任何理由坚守冻结核试验的承诺而美国当局却犹如“强盗”般继续与韩国举行联合军演，并且继续维持对朝鲜的制裁。

不过，金正恩同时也表示在开发核武计划是为了自卫，并且继续敞开与美国对华的大门，承诺核武计划的开发规模将与美国的态度相对应。

对此，美国国务卿篷佩奥表示希望朝鲜选择和平与繁荣，而不是冲突与战争。美国总统特朗普也在参加新年活动时向记者表示：美朝在新加坡签署了一项协议，协议的第一句就是有关去核化，他认为金正恩是一个说到做到的男子汉。

美朝去年六月在新加坡启动的核谈判在今年十月斯德哥尔摩谈判无果而终之后始终处于僵持阶段，谈判失败的主要症结依然在于去核化与取消制裁同步的具体节奏上。

上个月初，平壤在其卫星发射基地进行了新的武器试射，试射武器的种类并未对外公开。

另据韩联社报道，美军驻日基地的侦察机RC-135S“眼镜蛇球”今天上午飞跃朝鲜半岛东部海域，加强对朝鲜的监视活动。以应对朝鲜新年发起“挑衅”的可能性。

法国战略研究基金会的朝鲜问题专家向法国媒体表示：朝鲜的上述声明并不意味着朝鲜将在近日内启动核计划，并不意味着朝鲜将在近日内举行核试射，但是，意味着朝鲜认为冻结核计划的阶段已经结束。这是朝鲜试图增加与美国谈判的筹码，而且，金正恩虽然批评美国，但却并未直接批评特朗普。