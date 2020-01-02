黎巴嫩当局接到国际刑警组织对卡尔洛-戈恩的通缉令

路透社2日引述黎巴嫩司法途径消息报道，国际刑警组织已经对近日潜逃黎巴嫩的雷诺-日产汽车集团前总裁卡尔洛-戈恩发出全球通缉令，该通缉令已经送达黎巴嫩安全部门。但目前尚不知道，该通缉令是否会转发给黎巴嫩司法当局。

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国际刑警组织的红色通缉令一经发出，刚刚抵达贝鲁特的卡尔洛-戈恩就正式变成了国际逃犯。

曾是雷诺-日产汽车集团总裁的卡尔洛-戈恩2018年11月在日本被捕。他被指控在领导日产汽车集团期间有金融舞弊行为，并因此而被日本司法当局宣布软禁在家中，等待司法审判。但2019年最后一天，被软禁在家的戈恩突然奇迹般逃离日本，抵达黎巴嫩。他自称离开日本的理由，并不是为了逃避司法，而是要摆脱不“公正的司法制度”，摆脱对他的“政治迫害”。

根据路透社从黎巴嫩安全部门获得的信息，现在还很难说黎巴嫩司法当局是否会针对刑警组织发出的通缉令，召见戈恩。但黎巴嫩从不对外引渡其国民。卡尔洛-戈恩拥有巴西、黎巴嫩和法国三国国籍。黎巴嫩与东京没有任何引渡协议。在类似情况下，黎巴嫩通常会没收红色通缉令当事人的护照，但允许当事人交保，自由行动。

不过，3名黎巴嫩律师2日要求总检察院追究卡尔洛-戈恩2008年无视禁令前往以色列的行为。以色列虽与黎巴嫩比邻，但黎巴嫩视以色列为敌国，法律禁止国民前往。3名律师指控戈恩进入敌国是犯罪行为，触犯了黎巴嫩抵制以色列的相关法律。

另外，据土耳其警方公布的消息，包括4名飞机驾驶员在内的7人在土耳其调查戈恩潜逃案中被捕。戈恩潜逃黎巴嫩途中，曾在伊斯坦布尔转机。路透社引述土耳其媒体披露的消息称，29日晚，一家私人飞机在日本大阪关西机场起飞，飞往伊斯坦布尔。