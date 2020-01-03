伊朗誓言为苏莱曼尼之死复仇 伊拉克激进什叶派宣布启动反美武装

伊朗最高精神领袖哈梅内伊(ayatollah Ali Khamenei)今天1月3日威胁要为被美军击毙的伊朗革命卫队将军卡西姆-苏莱曼尼 (Qassim Suleimani)复仇，他并宣布全国为苏莱曼尼守三天国丧。与此同时，伊拉克激进什叶派首领萨德尔也宣布激活“麦赫迪军”，重启打击驻伊美军的行动。

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伊朗革命卫队指挥官兼德黑兰伊拉克特使卡西姆-苏莱曼尼将军等一行人1月3日凌晨在巴格达国际机场被美军无人机定点击杀后，伊朗最高精神领袖哈梅内伊在推特上宣布将为他复仇。哈梅内伊说，卡西姆-苏莱曼尼成为烈士，是对他这些年来不懈努力工作的回报。他的工作及所走的道路不会停在原地。哈梅内伊誓言将报复击毙苏莱曼尼的美国。他说，那些“手上沾着苏莱曼尼和其他烈士鲜血”的人，会遭到伊朗的狠狠报复。

此外，伊拉克激进什叶派领袖萨德尔（Moqtada Sadr）今天宣布激活已休眠10来年的伊拉克什叶派反美民兵组织麦赫迪军。这只民兵曾在伊拉克打击骚扰美军。萨德尔是在伊朗革命卫队指挥官苏莱曼尼将军被美军击毙几小时后宣布的上述决定。

62岁的苏莱曼尼将军生前是伊朗革命卫队“圣城武装”的首领。这只部队负责伊朗在海外的军事行动。据五角大楼消息，这次美军在巴格达国际机场对伊朗高级将领苏莱曼尼将军的定点清除行动，得到了总统特朗普的授权。

据纽约时报报道，美国官员已为伊朗潜在的报复性袭击做好准备，德黑兰的报复措施可能包括针对美国利益和盟友的网络攻击和恐怖主义行为。

大马士革今天通过官媒Sana通讯社谴责美军在伊拉克杀死伊朗革命卫队指挥官苏莱曼尼和一名伊拉克军队重要指挥官的“卑鄙”攻击行为，让人看到中东紧张局势的严重升级。萨那通讯社引述大马士革外交部称，美国的卑鄙行为加强了该地区抵抗运动领导人继续抵抗的决心。

据法新社报道，以色列总理内塔尼亚胡今天为美军在巴格达击毙伊朗革命卫队指挥官苏莱曼尼辩护称，美国有权捍卫自己。内塔尼亚胡今天得知苏莱曼尼被美军击毙的消息后，立即中断在希腊的访问，返回以色列。他原定周六返国。