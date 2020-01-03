伊朗革命卫队将领巴格达遭美军空袭身亡

伊朗革命卫队指挥官，德黑兰伊拉克特使卡西姆-苏莱曼尼(Qassim Suleimani)将军1月3日凌晨在巴格达国际机场遭被美军击杀身亡。同时遇袭身亡的还有他多年来的副手，伊拉克领导人阿尔-穆罕迪斯（Abou Mehdi al-Mouhandis）等多人。

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此事发生在美国驻巴格达使馆受到前所未有攻击3天之后。据美国五角大楼宣布，之前美国总统特朗普下令“击杀”苏莱曼尼。此举，被认为是切断了德黑兰控制伊拉克的一只手臂，但也引发美国与伊朗在该地区的冲突升级。

今天凌晨，苏莱曼尼(Qassim Suleimani)将军在德黑兰支持的伊拉克民兵组织几名高级官员陪同下离开机场时，遭一架美国MQ-9“收割者”(Reaper)无人机轰炸攻击，车队内的成员可能悉数身亡。

此一事件，是伊拉克境内亲伊朗什叶派武装去年12月袭击美军基地，造成一名美国承包商死亡和多名美军受伤后，美伊系列冲突的再度升级。

德黑兰与伊拉克什叶派激进领袖都誓言对美国报复。62岁的苏莱曼尼生前是伊朗革命卫队“圣城”武装的指挥官，该武装负责伊朗在海外的军事行动。