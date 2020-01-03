蓬佩奥公布伊拉克人庆祝美军击毙苏莱曼尼视频

美国国务卿蓬佩奥1月3日在推特上贴出一段视频显示，一群伊拉克人在街头举着标语牌，拉着伊拉克巨幅国旗，庆祝伊朗革命卫队对外武装行动负责人卡西姆-苏莱曼尼 (Qassim Suleimani)在巴格达被美军击杀。

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美国国务卿今天在推特上贴出伊拉克人欢庆美军击杀德黑兰伊拉克事务特使苏莱曼尼将军的视频，但是没有提供这段视频的出处和拍摄地点。据法新社的摄影记者说，今天早晨，数十名伊拉克人在巴格达解放广场欢呼庆祝。这些人呼喊着“卡西姆-苏莱曼尼，神的胜利来了！” 现场一名伊拉克人告诉法新社，这是“神在为烈士们报仇”。法新社说，近三个月来，伊拉克反伊朗的抗议活动，导致460人死亡，25000人受伤。

伊朗革命卫队指挥官卡西姆-苏莱曼尼将军今题天1月3日凌晨与副手们离开巴格达国际机场时，车队遭到美军一架无人机的攻击，被杀身亡。他多年的副手，伊拉克亲伊朗的领导人阿尔-穆罕迪斯（Abou Mehdi al-Mouhandis）等多人，也在这次定点袭击中丧生。

伊朗最高精神领袖哈梅内伊今天威胁要为苏莱曼尼之死报复美国。他并宣布为苏莱曼尼举行三天国丧。卒年62岁的苏莱曼尼，生前是伊朗革命卫队“圣城”武装的指挥官。该武装负责伊朗在海外的军事行动。