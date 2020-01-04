特朗普:伊朗将军苏莱玛尼死前策划杀更多美国人

特朗普1月3日为他受权美军在巴格达击杀伊朗将领苏莱玛尼(Qassim-Suleimani)辩解。他表示，长时间以来，数千美国人被他杀死或重伤。这次下令杀他，是因为他正在策划杀害更多的美国人…。但这次他被按住了!

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特朗普还说，过去有数百万人的死亡与他有之间或间接的关系，包括最近死的很多人，甚至在伊朗国内有示威者被杀死。特朗普说，尽管伊朗从不正确承认，但苏莱玛尼在自己国家是个令人讨厌和害怕的人。伊朗人对他的死亡并不那么悲伤，不像该国领导人想让全世界相信的那样。这人，很多年前就该被除掉了!

据路透社，特朗普周五在他的海湖庄园对记者表示:“苏莱马尼当时正在策划，要在短时间内，发动针对美国外交官和军事人员的邪恶袭击。我们在行动中击中了他，结果了他。”

特朗普还说，“我们昨晚采取行动，是为了阻止一场战争。我们采取行动并不是为了挑起一场战争，” 他补充说，美国不寻求伊朗的政权更迭。

美国驻华大使馆1月4日发布推特说，美国国务卿蓬佩奥通过电话告诉中共政治局委员杨洁篪，美军消灭卡西姆-苏莱玛尼是特朗普总统应对美国人的生命受到急迫威胁而采取的防御性行动。

1月3日凌晨，伊朗革命卫队指挥官卡西姆-苏莱曼尼将军离开巴格达国际机场时在公路上遭美军一架无人机（MQ9 Reaper）击杀身亡。同时被杀死的还有他多年的副手，伊拉克什叶派民兵领导人穆罕迪斯。

事发前三天，美国驻巴格达使馆受到前所未有的攻击。去年12月，亲伊朗的伊拉克武装人员袭击了美军基地，造成一名美国承包商死亡，多名美军受伤，导致美军在伊拉克对亲伊朗的武装组织展开空袭。双方冲突不断升级。

62岁的苏莱玛尼是伊朗革命卫队“圣城”武装的指挥官，该武装负责伊朗海外军事行动。苏莱玛尼被美军击杀后，伊朗最高精神领袖哈梅内伊与伊拉克什叶派激进头领萨德尔都誓言要报复美国。