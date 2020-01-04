监控摄像:戈恩自己走出东京寓所

日产汽车前董事长戈恩2019年年底出逃时，是自己一个人走出他在东京的寓所，而不像之前传说的那样：躲在一个音乐箱内，被黎巴嫩前特种兵扮作的乐队成员偷偷带出。

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据法新社报道，戈恩在东京寓所门上的两只监视摄像的最后画面显示，戈恩是自己一个人走出寓所的。戈恩逃到黎巴嫩后宣布，他逃避的不是司法正义，而是日本司法的有罪推定。随后有传言说，戈恩是被扮作音乐人的黎巴嫩前特种兵装在琴箱中带出监视严密的东京寓所。当时戈恩的夫人立即否认了这个说法。

据路透社报道，戈恩是在保安公司停止对他监控后出走的。原来日产公司雇佣一家私营安全公司监视戈恩，防止他在开庭之前会见同案人员。但是戈恩的律师表示，此举侵害了戈恩的权利。这个保安公司在戈恩的律师即将就此提出司法控告前，中止了的对戈恩东京寓所的监视。戈恩应该就是在监视中断后出走的。

戈恩在逃出5天后对外发布声明表示，他从日本出走的一切行动，都是他自己一个人安排设计的，与他的家人没有任何关系。

据法新社发自东京的报道说，戈恩的日本律师Takashi Takno周六4日在自己的部落格上表示，他在客户戈恩逃走后，感到被人出卖了，很愤怒，但转念换位思考一下，想到戈恩在日本严厉的司法体系中受到的对待，愤怒就让位给了其他东西。他说，我可以想象，如果其他人，有他这么多钱，这些关系，和他那样的行动能力，在他的境况下，也会采取同样的行动，至少会打算采取这样的行动。

日本已通过国际刑警向黎巴嫩发出对戈恩的红通令。黎巴嫩当局预计在下星期会向戈恩发出传票，要求他接受问话。但是黎巴嫩与日本没有签署引渡协约。

法国与日本有引渡协议，但是法国经济工业部次长阿涅斯表示，法国从来不会向别国引渡自己的公民，戈恩拥有法籍，因此即便他到发过来，也不会被引渡到日本。

土耳其拘捕5人，指控他们协助日本汽车生产商日产前董事长戈恩，由东京弃保潜逃到黎巴嫩。被捕的是一个私人航空公司的经理和4名驾驶员。

据飞行追踪网站显示，接载戈恩的私人飞机周日晚上从日本关西国际机场起飞，周一早上降落在伊斯坦布尔，然后另一架飞机接载戈恩飞往黎巴嫩首都贝鲁特。日本传媒引述消息人士说，飞机上有几个手提行李箱，有多于一个超过一米高的大箱，但未发现有可疑。