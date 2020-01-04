美国-伊朗: 蓬佩奥批欧洲 “无用”

美国国务卿蓬佩奥接受美国媒体Fox News采访,谈到他与各国领导人通电话,解释美军1月3日在伊拉克首都巴格达公路上定点击杀伊朗将军苏莱玛尼之事。他赞扬中东领导人的反应出色，批欧洲“没用”。

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蓬佩奥表示，他告知美国在中东的伙伴国领导人，美军在巴格达对伊朗将领苏莱玛尼采取的击杀行动，并解释美国为什么要采取这个行动，要求这些国家向美国提供协助。彭佩奥说，中东这些领导人的反应全都非常出色。

但是蓬佩奥对欧洲国家领导人的反应表示失望。他说，英国人，法国人，德国人都应当懂得，美国昨天在巴格达对伊朗将领苏莱玛尼采取的击杀行动，也会在欧洲挽救生命。然而，欧洲并不像他希望的那样“有用”。

蓬佩奥还说，我们呼吁全世界都支持美国，目的就是要让伊朗伊斯兰共和国的行为变得像一个正常国家。

法新社说，除了以色列支持美国之外，世界大部分国家首脑，特别是欧洲领导人，都对美国昨天在巴格达击杀伊朗将领导的做法表示担忧，呼吁保持克制，避免升级。