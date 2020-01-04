蓬佩奥与杨洁篪通话:击杀伊朗将领紧急先发制人

图为中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与美国国务卿蓬佩奥（资料图片）

美国国务卿蓬佩奥与中共政治局委员杨洁篪通了电话。据美国驻华使馆今天1月4日公布的消息，蓬佩奥向杨洁篪解释美军在巴格达消灭伊朗将领卡西姆-苏莱玛尼是因美国人的生命受到急迫威胁。舆论普遍认为该事件可能激化美国与伊朗的矛盾。

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美国驻华大使馆今天1月4日在推特发布简短文字表示，美国国务卿蓬佩奥与中共政治局委员杨洁篪通了电话，解释美军在巴格达击杀伊朗将领之事。他告诉杨洁篪，消灭卡西姆-苏莱玛尼，是特朗普总统应对美国人的生命受到急迫威胁而采取的防御性行动。国务卿蓬佩奥清楚表明，美国依然致力于降低情势的升级。”

美国驻华使馆没有透露杨洁篪回应的内容。但据中国官媒新华社报道，1月3日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。美方通报了对当前中东事态的立场。

杨洁篪表示，中方对当前中东事态高度关切。中方一贯主张应通过对话协商解决分歧，反对在国际关系中使用武力。希望有关各方特别是美方保持克制，尽快回到通过对话寻求问题解决的轨道上来，推动紧张局势降温。

伊朗最高精神领袖哈梅内伊誓言将为苏莱玛尼将军复仇，并下令全国举丧哀悼三天。伊拉克今天在巴格达为苏莱玛尼和他的助手，伊拉克“民众动员”副指挥穆罕迪斯举行国葬。