东京对戈恩妻子发出逮捕令指控她涉伪证

东京检察官1月7日对日产前总裁戈恩的妻子发出逮捕令，指控她作伪证。戈恩在2019年12月底从东京成功逃到黎巴嫩，现与妻子应该都在黎巴嫩。戈恩日前发布声明称，他的出逃完全是自己一人所为，与家人和其他人无关。

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东京地方检察厅特搜部以涉嫌作伪证为由对戈恩的妻卡罗尔･纳哈斯（53岁）取得了逮捕证。东京检方指控她涉嫌在东京地方法院的证人询问中作虚假证言。戈恩在保释期间逃亡至黎巴嫩，东京地方法院已决定取消保释。

据共同社报道，戈恩涉嫌在2017年7月至2018年7月，让日产子公司“中东日产”向阿曼代理店“SBA”支出总计约11.1亿日元（约合人民币7100万元），且其中大约5.55亿日元被汇入其本人实际拥有的黎巴嫩投资公司“GFI”的存款账户，因对日产造成损害而被控特别渎职罪。

东京地方检察厅特搜部称，卡罗尔在戈恩2018年11月被逮捕后，曾按其指示，与向GFI汇款的熟人会面，并进行了多次邮件往来。去年4月11日在东京地方法院实施的搜查阶段证人询问中，她称“不认识那个人”、“不记得有没有邮件往来”等，涉嫌作伪证。

日本《刑事诉讼法》规定，知情人拒绝听取情况时，检察官只可在首次公审前向法院申请实施证人询问。东京地方检察厅特搜部提交申请并获得了批准。