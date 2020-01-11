朝鲜称只有美国完全接受平壤的条件才可能恢复谈判

朝鲜中央通信社周六发布一份声明表示，已收到美国总统特朗普发给朝鲜领导人金正恩的生日祝福，但强调只有华盛顿完全接受平壤提出的要求，朝鲜才有可能重返谈判桌。

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路透社报导，朝鲜外交部顾问金桂冠在这份声明中表示，金正恩本人可能喜欢特朗普，但他不会依据个人情感来领导自己的国家。金桂冠还提到，“尽管两国领导人有著好关係，但美国盼望重啟谈判是一项错误”。

法新社报导说，金桂冠在声明中表示，“我们过去被美国骗了，和美国陷入对话超过一年半，对我们来说是时间的损失”。对于陷入僵局的非核化谈判，金桂冠表示，除非华府完全接受平壤提出的要求，双方才可能重啟对话。但金桂冠怀疑美国是否会接受朝鲜的要求，称“我们清楚美国既不打算，也不能这么做”。

韩联社报道说，金桂冠在强调朝美领导人间亲密关系的同时，指出这种亲密关系不会对朝美谈判产生直接影响。他就韩国青瓦台前一天表示向朝方转达了美国总统特朗普对朝鲜国务委员会委员长金正恩生日的祝福一事表示，韩方激动地发来紧急通知，转达美国总统的生日祝福，但我们已接到美国总统的亲笔信。根据一份实施制裁的文件，美国财政部曾表示，金正恩的生日是1984年1月8日，现年36岁，不过也有可能他还要再老1或2岁。