气温开始下降有利于澳大利亚救灾灭火工作

澳大利亚森林大火继续受到全球的关注。路透社报道说，星期六，气候条件有所改善，这对于控制澳大利亚火灾有利。此前的高温以及到达时速100公里的大风促使火势蔓延。周六，气候转凉，温度开始下降，使救灾灭火的工作能够更加有效的进行。

广告 继续浏览后续

此次澳大利亚的森林大火于去年九月爆发，已经造成26人死亡 ，对当地生态环境、生态系统和野生动物数量造成大面积破坏，大量珍稀动物的生存面临威胁。数百栋民居和数千公顷土地被毁。

巴西太空研究学院公布卫星拍摄的图像警告说，澳大利亚大火的火灰已经抵达巴西，阿根廷以及智利的南部，火灰目前位于六千多米的高空，根据目前掌握的天气预报，火灰尚不至于会下降至地面。

火灾使本就陷入疲软的澳大利亚经济进一步承压。大火还打击了市场信心。澳新银行-罗伊摩根每周消费者信心调查报告数据显示，在2020年第一周，澳洲消费信心下降至106.2，较该机构此前一次的调查数据下降幅度达1.7%，创近4年来最低。而在2010年至2019年期间，该数据1月份第一周的平均增幅为3.4%。经济增长面临的不确定性或将对澳大利亚的货币政策产生影响。安保资本驻悉尼的投资策略主管谢恩·奥利弗预计，大火可能会令澳大利亚今年一季度经济增长陷入停滞，并迫使澳大利亚央行提前降息。