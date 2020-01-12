英国驻伊朗大使否认参加了有关的示威活动

据法新社报道，英国驻伊朗大使马凯尔星期天表示，他没有参加任何伊朗的抗议活动。马凯尔在推特上否认他参加了有关的示威活动。他称，他只是前往参加为乌克兰客机坠亡者组织的悼念活动。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也谴责伊朗逮捕英国大使的事件，并要求不要把事态升级。

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伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社周六报导，英国驻伊朗大使马凯尔因参加抗议活动而被当局逮捕。马凯尔周六被短暂拘留。英国外交部门称，这种行为严重违反国际法。伊朗媒体称，马凯尔被指控煽动反伊朗政府的抗议活动。

在英国外交部的强烈抗议下，马凯尔随后被释放。英国外交大臣拉布在声明中说：“在没有任何理由或解释的情况下逮捕英国驻伊朗大使是公然违反国际法的行为。”他说：“伊朗政府正处于十字路口：它可以在政治和经济孤立的情况下，继续朝被国际社会排斥的方向迈进，或者想办法缓解紧张局势，通过外交途径解决问题。”

伊朗用导弹击落乌克兰民航客机，遭到国际社会的强烈谴责。乌克兰政府要求伊朗惩办凶手并进行赔偿。加拿大总理特鲁多强调，伊朗政府必须为此承担全部责任。特鲁多说，“伊朗承认的行为是非常严重的。击落一架民用客机很恐怖。伊朗必须承担全部责任”。周六数千伊朗民众走上德黑兰街头，发起了反对伊朗政权的抗议，并要求最高领袖哈梅内伊下台。美国特朗普总统警告伊朗当局不要对抗议进行镇压。他通过推特说，“伊朗政府必须准许人权组织监督和报告当地的有关伊朗人民正在进行中的抗议的事实。不能再出现对和平抗议者的屠杀或互联网切断。全世界都再观看。”